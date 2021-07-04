شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى للاعبى المحلة قبل مواجهة الزمالك.. وموسى يقترب من العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد أختبار طبى "رابت تيست " استعدادا لمواجهة الزمالك في بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي ستقام على استاد القاهرة الدولى .

ويقترب الفلسطيني بدر موسى صانع العاب فريق غزل المحلة من التواجد في التشكيل الأساسى لمباراة الزمالك القادمة في بطولة الدورى المصرى الممتاز، بعدما ظهر بشكل جيد مع الفريق خلال المشاركة في المباريات السابقة مع زعيم الفلاحين ومع منتخب فلسطين فى تصفيات كأس العرب 2021 التى أقيمت فى قطر.

ويسعى خالد عيد لإجراء تغيرات في التشكيل الأساسى لفريق غزل المحلة وذلك بهدف تحقيق نتيجة أيجابية أمام الزمالك وحصد النقاط الثلاثة مثلما فعل في الدور الأول أو خطف نقطة من أجل الوصول الى مركز متقدم في جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز.

وانتهت المباراة الأخيرة لفريق غزل المحلة أمام الاتحاد السكندرى بالتعادل الإيجابى 1/1، وذلك في لقائهما على ملعب المحلة ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 32 نقطة بينما يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 38 نقطة.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ28 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولى يوم 5 يوليو المقبل.