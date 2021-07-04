شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا الليلة استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى اليوم الأحد، فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها السابعة مساء غداً الاثنين على ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ويخوض الدراويش مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بفندق النادى استعداداً للمباراة.

ويغيب “محمد هاشم” قلب دفاع الإسماعيلى عن مواجهة الاتحاد السكندرى بسبب الإيقاف بعد حصول اللاعب على الانذار الثالث فى لقاء سموحة بالجولة الماضية والذى انتهى بانتصار الفريق بثلاثة أهداف دون رد فيما يعود محمود عبد العاطى دونجا للدراويش فى مواجهة زعيم الثغر بعد انتهاء الايقاف حيث غاب عن مواجهة سموحة بعد حصوله على الإنذار الثالث فى لقاء غزل المحلة والذى انتهى بانتصار الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ولعب الإسماعيلى خلال هذه الفترة 11 مباراة منها لقاء بكأس مصر، حيث فاز فى 8 وخسر 3 وسجل لاعبوه 21 هدفًا ومنى مرماه 11 هدفًا، وكلين شيت فى 3 لقاءات خلال 100 يوم تولى فيها إيهاب جلال مسئولية تدريب الدراويش.

وتعادل فريق الإسماعيلى مع المنتخب الفلسطينى الأوليمبى سلبيا خلال المواجهة الودية التى جمعتهما على ملعب الإسماعيلية الرئيسى.

المباراة شهدت إشراك مجموعة من الناشئين المميزين بالاسماعيلى إضافة للاعبين الذين لم يشاركوا ضمن صفوف الفريق خلال المباريات الأخيرة من أجل تكوين صف ثان من اللاعبين تحسبا لتعرض أى من العناصر الأساسية للغياب ومن أجل تجهيز كافة عناصر الفريق.