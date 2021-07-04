شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع ضيفاً ثقيلا على المقاولون العرب اليوم بالجبل الأخضر فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق المقاولون العرب نظيره طلائع الجيش في تمام الخامسة عصر اليوم الأحد، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة قوية للفريقين يدخلها ذئاب الجبل بعد التعادل مع انبى بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما خسر الطلائع من البنك الأهلى بهدفين دون رد في نفس الجولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في ثمانية لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين

فيما يحتل الطلائع المركز الحادى عشر برصيد 34 نقطة بعدما لعب 27 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 7 مباريات وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

وطالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بحصد النقاط الثلاث اليوم للهروب من شبح الهبوط وتدشين مركز جديد للفريق بعيداً عن صراع القاع لاسيما في الأمتار الأخيرة للمسابقة.

في المقابل رفض عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش فكرة التفريط فى نقاط مجدداً ببطولة الدوري مشدداً على ضرورة حصد نقاط المقاولون العرب بغية استعادة الانتصارات ومواصلة حصد النقاط للحصول على تأشيرة اقتحام المربع الذهبى قبل نهاية الدورى، ويرغب بسيونى فى وضع الطلائع فى إحداث نقلة كبرى للفريق بعدما كانت نتائجه متراجعة فى الدور الأول قبل أن تحدث الانتفاضة فى الأسابيع الأخيرة، ويستعيد الطلائع جهود عمرو السيسى وناصر منسى في لقاء المقاولون بعد انتهاء الإيقاف.