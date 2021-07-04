كوبا امريكا 2021 | ميسي الحاسم يقود الارجنتين لتجاوز عقبة الاكوادور بثلاثية نظيفة

تعرف على نتيجة مباراة الارجنتين والاكوادور في ربع نهائي بطولة كوبا امريكا 2021، والتي أقيمت على ملعب أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو بمدينة جويانيا في البرازيل.

حسم المنتخب الارجنتيني بقيادة نجمه واسطورة برشلونة ليونيل ميسي، ترشحه إلى نصف نهائي البطولة بفوز سهل على الاكوادور بثلاثة أهداف نظيفة سجلهم رودريجو دي بول ولاوتارو مارتينيز وليونيل ميسي في الدقائق 40 و84 و92 – على الترتيب-.

وبدأت محاولات منتخب الارجنتين على مرمى الاكوادور في الدقيقة 13 حين مررت كرة في العمق الدفاعي نحو لاوتارو مارتينيز الذي انفرد ثم راوغ الحارس لتطول منه الكرة قبل أن يتخلص منها بتسديدة سيئة أبعدها المدافع بالرأس.

وفي الدقيقة 15، توغل ليونيل ميسي من العمق الدفاعي للاكوادور بمهارة فائقة ثم سدد من الوضع راكضًا كرة ممتازة ارتطمت في يد المدافع، لكن الحكم رفض احتسابها ركلة جزاء بسبب قرب المسافة، لترتد إلى لاوتارو مارتينيز الذي سدد جوار القائم الأيسر بياردة واحدة.

ولاحت فرصة مؤكدة أمام ليونيل ميسي في الدقيقة 23، عندما أخطأ أحد لاعبي وسط الاكوادور في إعادة كرة بالخطأ إلى الخلف، ليقطعها ميسي وينفرد بالحارس قبل أن يسدد أرضية زاحفة، لكن القائم الأيسر ناب عن حارس المرمى.

ورد المنتخب الاكوادوري في الدقيقة 37 بهجمة منظمة، انتهت بعرضية نموذجية من الجهة اليسرى، إلا أن المهاجم أخفق في تحويلها بالرأس لتمر جوار القائم الأيسر وسط متابعة سيئة من لاعب آخر حاول عليها.

ونفس المشهد تكرر لكن من على الرواق الأيمن، وعاد المهاجم ليحول الكرة العرضية برأسية سيئة ذهبت جوار القائم الأيمن.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب الارجنتين بهدف نظيف حمل توقيع لاعب وسط أودينيزي رودريجو دي بول بعد تلقيه تمريرة عرضية ذكية من ليونيل ميسي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 40.

وقبل انتهاء الشوط الثاني بخمس دقائق، أضاف المنتخب الارجنتيني الهدف الثاني عند الدقيقة 84 بواسطة مهاجم انتر ميلان لاوتارو مارتينيز بمساعدة جديدة من ليونيل ميسي.

وفي الدقيقة 89 تحصل نجم باريس سان جيرمان انخل دي ماريا على ركلة حرة مباشرة من على خط الـ 18 إثر تعرضه للجذب من المدافع هينكابي الذي طرد بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد مراجعة تقنية الفار، لتعمده إعاقة دي ماريا.

وبطريقة رائعة، سدد ليونيل ميسي الركلة الحرة المباشرة على أقصى يسار حارس المرمى الذي لم يشاهد الكرة بشكل سليم بسبب حجب لاعبي الارجنتين للرؤية بوقوفهم جوار الحائط البشري لإكوادور، ليسجل منها ميسي الهدف الثالث في الدقيقة 92.

ورفع مييسي بعد هذه المباراة، عدد تمريراته الحاسمة في نسخة هذا العام من كوبا أميركا، إلى 4 تمريرات (اسيست)، حيث سبق له صناعة هدفين خلال دور المجموعات وهدفين في ربع النهائي، بالاضافة إلى تسجيله 4 أهداف، بواقع هدف أمام تشيلي وثنائية أمام بوليفيا، وهدف أمام الاكوادور، ليصبح اللاعب الأكثر تأثيرًا في البطولة حتى الآن بالتسبب في 8 أهداف.

بهذه النتيجة يترشح منتخب الارجنتين لملاقاة كولومبيا في نصف النهائي، بعدما تمكن المنتخب الكولومبي من تجاوز عقب اوروجواي بفارق ركلات الجزاء الترجيحية في وقت سابق من مباريات اليوم.

شاهد فيديو اهداف مباراة الارجنتين والاكوادور اليوم الاحد في ربع نهائي كوبا امريكا.