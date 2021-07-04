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ميسي يتألق.. منتخب الأرجنتين يُكمل المتأهلين لقبل نهائي كوبا أمريكا

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - ميسي يتألق.. منتخب الأرجنتين يكمل المتأهلين لقبل نهائي كوبا أمريكا

الأحد 4 يوليه 2021

أبدع منتخب الأرجنتين، وفاز بثلاثية دون رد على الإكوادور، في المباراة التي جمعتهما في وقت مبكر، الأحد، في ربع نهائي كوبا أمريكا 2021.

 

وفاز منتخب الأرجنتين بفضل ثلاثية رودريجو دي بول في الدقيقة 40، ولاوتارو مارتينيز (84)، وليونيل ميسي في الدقيقة 93.

 

بهذه النتيجة تكمل الأرجنتين، المربع الذهبي، بجانب منتخبات البرازيل وبيرو وكولومبيا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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