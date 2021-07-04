ميسي يتألق.. منتخب الأرجنتين يُكمل المتأهلين لقبل نهائي كوبا أمريكا

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محمد الفلاح - ميسي يتألق.. منتخب الأرجنتين يكمل المتأهلين لقبل نهائي كوبا أمريكا
الأحد 4 يوليه 2021
أبدع منتخب الأرجنتين، وفاز بثلاثية دون رد على الإكوادور، في المباراة التي جمعتهما في وقت مبكر، الأحد، في ربع نهائي كوبا أمريكا 2021.
وفاز منتخب الأرجنتين بفضل ثلاثية رودريجو دي بول في الدقيقة 40، ولاوتارو مارتينيز (84)، وليونيل ميسي في الدقيقة 93.
بهذه النتيجة تكمل الأرجنتين، المربع الذهبي، بجانب منتخبات البرازيل وبيرو وكولومبيا.