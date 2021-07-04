محمد الفلاح - منتخب مصر في أولمبياد طوكيو.. القائمة رسمية والاختيارات شعبية

الأحد 4 يوليه 2021

يبدو أن الاختيارات الشعبية كان لها نصيب الأسد في اختيار عناصر قائمة منتخب الأولمبي لكرة القدم التي تشارك في أولمبياد طوكيو 2020.



وكان شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، قد أعلن، الجمعة، عن القائمة النهائية التي تشارك في أولمبياد طوكيو، والتي ضمت 3 لاعبين كبار، هم المدافعان أحمد حجازي ومحمود حمدي "الونش" والحارس محمد الشناوي.

وكشف شوقي غريب عن الأسباب التي دفعته إلى اختيار هذا الثلاثي، حيث قال: "كنت أتمنى وجود محمد صلاح نجم ليفربول، ولكن التمني شيء وفي عالم الاحتراف الأمر مختلف".

وأضاف: "هناك أندية لا توافق على إرسال لاعبيها، وهناك منتخبات محظوظة مثل منتخب إسبانيا وجنوب أفريقيا، لأنهم استدعوا لاعبين وأنديتهم وافقت على ذلك".

وكان فريق ليفربول قد رفض انضمام محمد صلاح إلى منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو، كما رفض جالطة سراي التركي انضمام مصطفى محمد.

وأردف غريب: "كنت أذهب لأي منطقة شعبية وأجلس مع الناس البسطاء، كانوا دائما يطالبونني باختيار محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمد صلاح".

واستدرك: "عندما لم ينضم صلاح اخترت الونش، لأن كل اللاعبين الذين كانوا يشاركون في هذا المركز ببطولة أفريقيا للشباب لم يعودوا يشاركون باستمرار مع أنديتهم".

وأتم: "فضلت أن أدعم هذا المركز لأن هذا خط الدفاع الأول وليس الأخير، خاصة لأن معظم اللاعبين في المنتخب يميلون للشق الهجومي ومعدلات التهديف مرتفعة".