شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبحث عن أول انتصار مع جونيس أمام إنبى الليلة فى الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج بيراميدز نظيره إنبى في تمام السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السماوى منتشياً بعدما حصد نقطة التعادل مع الأهلى بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة بينما تعادل الفريق البترولى مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل بيراميدز المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 11 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 33 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ولايزال لديه أربعة مباريات مؤجلة.

بينما يحتل إنبى المركز السادس برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.

وطالب اليوناني جونيس المدير الفني لبيراميدز لاعبيه باستثمار الدفعة المعنوية التي حصلوا عليها من مباراة الأهلي بعد إدراك التعادل في الوقت القاتل رغم النقص العددى بعد طرد نبيل عماد دونجا بالشوط الأول، مشدداً على ضرورة حصد النقاط الثلاث من أنياب الفريق البترولى الليلة.

في المقابل طالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لضمان انهاء الموسم في مركز يليق بالفريق وبالعروض التي قدمت طوال الموسم.