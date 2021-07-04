وُصف بمارادونا الجزائر..من هو محمد رفيق عمر نجم كأس العرب للشباب؟

خطف اللاعب الجزائري اليافع محمد رفيق عمر الأنظار في مباراة نصف نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا، عندما سجل هدفين متتاليين لصالح منتخب الجزائر أمام المنتخب التونسي خلال الشوط الثاني من اللقاء الذي استضافه ملعب القاهرة الدولي يوم 3 يوليو 2021.

وتسببت ثنائية محمد رفيق عمر أمام منتخب تونس في ترشح شباب محاربي الصحراء إلى نهائي كأس العرب لمواجهة منتخب السعودية، في اللقاء المقرر له يوم الثلاثاء 6 يوليو على ستاد القاهرة الدولي، عند الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي.

ووصف الهدف الثاني الذي سجله محمد عمر بـ الهدف المارادوني بسبب نجاحه في التخلص من مدافعي تونس بنفس أسلوب الأسطورة الارجنتينية دييجو آرماندو مارادونا.

من هو محمد رفيق عمر؟

محمد رفيق عمر هو لاعب وسط مهاجم جزائري، ولد في 10 يناير 2004، نشأ وترعرع في برج الغدير ثم انتقل إلى أكاديمية الفاف بخميس مليانة، دون تمثيل لأي فريق من فرق الدوري الجزائري للمحترفين أو دوري الدرجة الثانية للكبار.

لكن بعد الأداء الرائع الذي قدمه محمد رفيق عمر في مباريات البطولة العربية، لا شك ستلتف حوله العديد من الأندية الجزائرية بل والعربية خلال سوق الانتقالات الحالية.

يمتاز محمد رفيق عمر، صاحب الـ 17 عامًا، بمهارات فردية عالية تُخَول له المرور بانسيابية من بين المدافعين مهما كانت قوتهم، وهذا ما برهن عليه في لعبة الهدف الثاني أمام تونس، حين راوغ المدافع تلو الآخر فور تسلمه لتمريرة بينية على حدود منطقة الجزاء، ليتوغل ويسدد الكرة على أقصى يمين الحارس.

وحظى الهدف الثاني لـ محمد رفيق عمر باهتمام إعلامي كبير من المواقع الرياضية العربية بل ومن أحد نجوم منتخب الجزائر الأول، سفيان فيجولي، الذي كان يتابع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت، وقام بنشر مقطع فيديو لتفاعله مع الهدف عبر حسابه الرسمي بموقع انستاجرام في ستوري.

وبخلاف تميز محمد رفيق عمر في المراوغات وخفة الحركة في موقف الواحد ضد واحد، أكد كذلك على إجادته في اللعب على الطرف الأيمن، حسب ما ظهر خلال مشاركته مع منتخب الجزائر في مباريات كأس العرب تحت 20 عامًا.

ورغم قصر قامته وأسلوبه الذي يُشبه نجم نابولي وايطاليا إنسيني في المراوغات والتحرك من دون كرة، إلا أن محمد رفيق عمر أظهر كذلك كفاءة هائلة في التصويب بعيد المدى عندما قرر استغلال التشيت الخاطيء الذي قام به حارس مرمى تونس في الدقيقة 68، بتسديدة مباشرة بوجه القدم أطلقها من حوالي 24 ياردة لتسكن أقصى يسار المرمى.

وقال المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر «بعد إقصائهم للمغرب في ربع النهائي، شبان الجزائر أقل من 20 سنة يبلغون نهائي الكأس العربية في القاهرة بعد الفوز البطولي على تونس بهدفين عالميين سجلهما عمر محمد رفيق».

وردد بعض عشاق كرة القدم الجزائرية اسم محمد رفيق ارماندو عمر في تعليقهم على الهدف الرائع الذي سجله في الدقائق ال12 الأخيرة من مباراة تونس.

ويبدو أن محمد رفيق عمر سيشغل أندية الدوري الجزائري للمحترفين في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، الميركاتو الصيفي 2021، بعد أن كتب شهادة ميلاده الحقيقية خلال ببطولة كأس العرب للشباب في القاهرة.