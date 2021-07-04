محمد الفلاح - كولومبيا تصل قبل نهائي كوبا أمريكا بفوزها بركلات الترجيح على أوروجواي

الأحد 4 يوليه 2021

احتفل ديفيد أوسبينا حارس كولومبيا بتصدره قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في مباريات دولية مع بلاده يوم السبت بتصديه لمحاولتين في ركلات الترجيح ليمنح المنتخب الكولومبي الفوز على أوروجواي ومكانا في قبل نهائي كأس كوبا أمريكا لكرة القدم.



وشارك أوسبينا في مباراته الدولية 112 خلال مواجهة السبت في برازيليا ولعب دور البطولة بعد أن أنقذ محاولتين من خوسيه ماريا خيمنيز وماتياس بينيا.

وسجلت كولومبيا ركلاتها الأربع الأولى بعد مواجهة متوترة في برازيليا انتهت بالتعادل بدون أهداف بعد 90 دقيقة.

وبدأت أوروجواي البطولة وسط غياب عن التهديف ورغم أنها سجلت هدفين أمام بوليفيا وهدفا آخر ضد باراجواي في مباراتيها الأسبوع الماضي فإنها لم تلعب بارتياح في الهجوم، ولم يحصل لويس سواريز وإدينسون كافاني على الكثير من الدعم.

كما بدا أن المنتخب الكولومبي يفتقد لاعب الوسط الموقوف خوان كوادرادو ولم يُظهر الفريقان الكثير من الهدوء في مباراة مليئة بالتمريرات الخاطئة واللعب البطيء.

لكن لم ينجح أيهما في هز الشباك وبعد انتهاء الوقت الأصلي بدون أهداف انتقلت المباراة مباشرة إلى ركلات الترجيح.

وتلتقي كولومبيا، التي أحرزت اللقب مرة واحدة في 2001، مع الفائز من المباراة الأخرى في دور الثمانية يوم السبت بين الأرجنتين والإكوادور.

وتلعب البرازيل صاحبة الضيافة ضد بيرو في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي.

ويقام النهائي باستاد ماراكانا في ريو دي جانيرو في العاشر من يوليو تموز.

وكانت البرازيل قد انتصرت على تشيلي وألقى أرتورو فيدال باللوم على الحكم الأرجنتيني في خروج منتخب بلاده من كأس كوبا أمريكا لكرة القدم بعد الخسارة أمام البرازيل ووصفه ”بالمهرج“ الذي ”يعتقد أنه نجم العرض“.

وخسرت تشيلي 1/0 أمام البرازيل التي لعبت بـ10 لاعبين منذ الدقيقة الـ 49 بعد طرد غابرييل جيسوس بسبب تدخل عنيف على يوجينيو مينا.

وكانت البرازيل متقدمة بهدف لوكاس باكيتا بداية الشوط الثاني وانطلقت تشيلي بحثا عن التعادل لكن آمالها انتهت أمام فريق عرف كيف يهدر الوقت.

وقال فيدال: ”نشعر بحزن كبير وكنا نستحق المزيد. في مباراة مثل هذه نحن بحاجة إلى حكم عادل ولا يريد أن يكون مهرجا“.

وأضاف ”افتقرنا لهدف. عندما يكون هناك حكم لا يجعلك تلعب ويوقف المباراة طيلة الوقت ويعتقد أنه نجم العرض تصبح الأمور صعبة جدا“.