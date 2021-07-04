شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب وادى دجلة للاعبيه: "مباراة المقاصة عايزة رجالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حفز عبد الباقي جمال المدير الفني لفريق دجلة، لاعبيه للفوز على المقاصة في المباراة المقرر لها غدا الاثنين على استاد السلام مطالبا جميع اللاعبين بالتركيز في المباراة وكأنها نهائي بطولة نظرا لأهميتها في رفع حظوظ بقاء دجلة بالدورى الممتاز.

وأكد جمال للاعبيه، أن مواجهة المقاصة صعبة ومهمة بل تكاد تكون مفصلية في بقاء أو هبوط الفريق، قائلا: "مش عايزين مجرد لاعيبة في ماتش المقاصة، الماتش ده بالذات عايز رجالة على قدر المسئولية".

وعقد جمال جلسة مع لاعبيه طالبهم بضرورة التركيز ووجود حل للفرص الضائعة في المباريات الأخيرة والتي كلفت الفريق تعادلين في غاية القسوة أمام المصري والجونة رغم أن الفريق كان الأفضل، قبل أن ينتفض اللاعبون ويحسموا مواجهة أسوان التي أعادت دجلة لحسابات البقاء.

ونجح فريق وادي دجلة في كسر "نحس" النتائج السيئة التي تلازمه في الدوري منذ قرابة الثلاثة أشهر، عقب الفوز على فريق أسوان برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الجمعة على ملعب زهرة الجنوب.

وكان آخر فوز لدجلة بالدورى في السابع من أبريل الماضي على البنك الأهلي برباعية مقابل هدفين، فشل بعدها دجلة في تحقيق الفوز في 7 مباريات متتالية قبل أن ينجح في تحقيق الفوز اليوم الذي يقربه من البقاء بالدورى هذا الموسم.

فوز اليوم هو الأول للمدرب الشاب عبد الباقي جمال في مباراته الثالثة، بعدما حقق تعادلين أمام المصري والجونة، لينجح في العودة لسكة الانتصارات مع الفريق الدجلاوي من بوابة تماسيح النيل.