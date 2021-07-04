شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 4 / 7 / 2021 فى الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 4 / 7 / 2021 بالدوري المصرى، حيث تقام ثلاثة مباريات تجمع المقاولون العرب مع طلائع الجيش على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر وبيراميدز مع إنبى على استاد الدفاع الجوى وأخيراً سموحة مع الأهلي على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة.

موعد مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش

تقام مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش في تمام الخامسة عصر اليوم الأحد، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في مواجهة قوية للفريقين يدخلها ذئاب الجبل بعد التعادل مع إنبي بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما خسر الطلائع من البنك الأهلى بهدفين دون رد في نفس الجولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في ثمانية لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل الطلائع المركز الحادى عشر برصيد 34 نقطة بعدما لعب 27 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 7 مباريات وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

موعد مباراة بيراميدز وإنبى

تقام مباراة بيراميدز وإنبي في تمام السابعة مساء اليوم الاحد على استاد الدفاع الجوى في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السماوى منتشياً بعدما حصد نقطة التعادل مع الاهلى بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة بينما تعادل الفريق البترولى مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل بيراميدز المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 11 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 33 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ولايزال لديه أربعة مباريات مؤجلة، بينما يحتل إنبى المركز السادس برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.

موعد مباراة سموحة والاهلي

تقام مباراة سموحة والاهلي في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد الإسكندرية في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية في ظل رغبة المارد الأحمر في إستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة بجانب سعى الفريق السكندرى لإيقاف نزيف النقاط بعد الخسارة من الاسماعيلى بثلاثية دون رد في نفس الجولة.

يدخل الأهلي اللقاء بهدف الفوز لتعويض فارق النقاط مع الزمالك فى صراع التتويج باللقب، بعد تأجيل أكثر من مباراة له، حيث يحتل المارد الاحمر المركز الثالث برصيد 42 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه سبعة مباريات مؤجلة.

فيما يحتل سموحة المركز الرابع برصيد 40 نقاط بعدما لعب 27 مباراة فاز في ثمانية لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 43 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأحد من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.