شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: هزمت محمد صلاح في التنس ولم أتبرع للزمالك لأن الحساب في قلبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، ورئيس قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء في الوقت الحالي، بأنه لم يتبرع على الحساب الرسمي لنادي الزمالك حتى الآن، وقال طارق يحيى، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": لو عايز أتبرع للزمالك هتبرع لكن الحساب في قلبي، والزمالك خيره علينا وهذه ليست شعارات، والجماهير هي الوحيدة التي تدعم النادي في السر دون أن تخطف اللقطة، وتتبرع بكل شىء دون أن تنتظر شيئا، وعاصرت هذا وأنا لاعب، ورأيت جماهير تبكي في الفوز والخسارة، هؤلاء يستحقون تمثالاً.

وأضاف: عندما كنت لاعبا في الزمالك، كنت أتقاضى 280 جنيها فقط، ورصيدي في البنك كان حب الناس.

وعن مواهبه خارج كرة القدم وتغلبه في التنس على محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، قال: أجيد لعب الطائرة والسلة والتنس، ولكني لم أتعلم لعب كرة اليد، إلا أنها جذبتني في الفترة الأخيرة، وأول مرة أمسك فيها مضرب تنس هزمت محمد صلاح.

وطالب حسام المندوه، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، كل أعضاء الزمالك بالمسارعة في تسديد مستحقات تجديد الاشتراك، وعليهم أن يلبوا هذا الالتزام لتجديد اشتراكهم في عضوية النادي، وهناك بعض العضويات التي تم إسقاطها بسبب عدم سداد المستحقات المتأخرة ومنهم من لم يدفع لمدة عامين أو ثلاثة أو أكثر.

وقال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك، إن العضوية الجديدة قيمتها من 200 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، كاشفا أن الإدارة منحت فرصة للأعضاء لدفع الاشتراكات عن بُعد من خلال تطبيق على الهاتف المحمول لمساعدة الأعضاء في الدفع عن بُعد، ومن المقرر أن يتم تفعيل التطبيق خلال أيام قليلة، ويسمى "أعضاء الزمالك".

وأشار إلى أنه من الواجب على كل عضو بالزمالك المسارعة في سداد قيمة الاشتراكات؛ لأنه بذلك يساهم في توفير سيولة لتجديد أعضاء اللاعبين وسداد مستحقاتهم، وباب الاشتراكات مفتوح لمدة شهرين، وبعدها يتم دفع غرامات.

وأضاف: اتفقنا مع 3 بنوك على تقسيط قيمة العضوية لنادي الزمالك، وتحدد قيمة الفائدة حسب المدة الزمنية، وهذه الأمور من أجل التيسير على أعضاء النادي.