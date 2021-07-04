شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: الكرة المصرية متأخرة وغير راضٍ عن الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حلمى طولان نجم ومدرب نادى الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لفريق إنبى، أن الكرة المصرية متأخرة بشكل لافت وتحتاج المزيد من التطوير مبديا عدم رضاه عن مسابقة الدوري المصري قائلا: "الدورى مش منتظم ومضغوط والفار يفتقد للعدالة، كما أن التحكيم المصرى له ما له وعليه ما عليه وتعرضت للظلم في العديد من المباريات".

وأضاف طولان في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج المجري مع مصطفى عبده، عبر فضائية النادي الأهلى: "للأسف الفار في مصر لا يحقق العدالة، وأثق في جميع الحكام ولا أظن أن هناك حكما يقصد ظلم فريق".

وعن محمد صلاح ومسيرته في الاحتراف قال طولان، إن صلاح نموذجا يحتذى به بأخلاقه ووسلوكياته يقدم صورة مشرفة للكرة المصرية، موضحا أن هناك العديد من اللاعبين حصلوا على فرص مشابهة لصلاح ولكنهم فرطوا فيها".

وتابع: "عشان نرفع من مستوى الكرة يجب وضع نظام، مينفعش ألعب ماتشين في 6 أيام وأقعد أسبوعين من غير لعب، لازم بطولة منتظمة".

وثمن طولان المستويات المميزة التي يقدمها بعض المدربين في الدوري، وأبرزهم أحمد سامي مع سموحة، وعماد النحاس مع المقاولون العرب، وإيهاب جلال مع الإسماعيلي، وعبد الحميد بسيونى مع طلائع الجيش.

ويعتبر حلمى طولان أحد رموز نادى الزمالك، ولعب فى الفريق الأبيض فى الفترة من 1972 حتى 1981، وبعد الاعتزال تولى تدريب أندية الزمالك وحرس الحدود والمصرية للاتصالات والنادى المصرى والشرطة وطلائع الجيش، وفى 7 يوليو 2013 أعلن عن توليه منصب المدير الفنى لنادى الزمالك خلفا للمدرب البرازيلى جورفان فييرا، ونجح فى قيادة الفريق للتتويج ببطولة كأس مصر لأول مرة بعد غياب خمس سنوات، ورحل فى 21 يناير 2014.

وتأتى حلقة الليلة من برنامج "المجرى" ترسيخا لثقافة نبذ التعصب التى تتبناها قناة النادى الأهلى، وإعلاء قيم الرياضة الحقيقية بعيدا عن التراشق والشحن الجماهيرى وتغذية الروح الرياضية لدى الرياضيين والجمهور، واستعادة أجواء المنافسة الجادة بما يجعل الرياضة مناسبة للبهجة لا سببا لإثارة العداوة وشحن الجمهور.