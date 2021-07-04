شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: حارس الزمالك لا يتحمل مسؤولية الهزيمة وهشجع الأهلي في نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى طارق يحيى، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، أن أحمد نادر السيد، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر للشباب، لا يتحمل مسؤولية خسارة المنتخب الوطني أمام نظيره السعودي في كأس العالم للشباب.

وقال طارق يحيى، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": مدافع المنتخب أربك أحمد نادر السيد؛ لأنه خشي من أن يضع رأسه أمام الكرة حتى لا تدخل هدفا، ولذلك أربك حارس المرمى، لكنها ليست خطأ أحمد نادر السيد إطلاقا.

وأضاف: لا يجوز أن "نبروز" اللقطة ونقول إن أحمد نادر السيد هو المسؤول، على الأقل اعترف أن المسؤولية مشتركة، وأفضل حراس المرمى يخطئون، ولكن خطأ أحمد نادر أقل من خطأ المدافع.

وخسر منتخب مصر للشباب أمام نظيره السعودى بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة، فى نصف نهائى البطولة العربية التى تقام بمصر، ليودع الفراعنة البطولة، بينما يلتقى المنتخب السعودى الفائز من تونس والجزائر فى المباراة النهائية الثلاثاء المقبل.

وتابع: الدوري يشهد منافسة شرسة ولن تنتهي إلى مع صافرة نهاية آخر أسبوعين؛ لأن الأهلي يلعب مبارياته المؤجلة الآن، بعد ذلك سيعود إلى أفريقيا، وهو الأقرب للتتويج باللقب، وسأدعم الأهلي في النهائي؛ لأنه يمثل مصر.

وعن حراس مرمى الزمالك قال: طبيعي أنك تُبعِد لاعبا في بعض الأحيان لتحافظ عليه ليس لأنه في مستوى سيئ، وهذا ما حدث مع أبو جبل، لأن الخطأ يكون بارزا بشكل واضح، وبالتأكيد كارتيرون وإدارة النادي ومدرب الحراس يدعمون اللاعب، وموقف الشناوي مختلف عن أبو جبل، مع تقديري لعلي لطفي، أنه قد يكون هناك قلق في الاعتماد على البديل، ولكن في الزمالك البديل بنفس المستوى.

واختتم: كطارق يحيى لو كنت مدرب الزمالك كنت سأمنح أبو جبل الفرصة مرة أخرى، لأنني أميل إلى تثبيت الحارس، وأرى أن استبعاده وهو مخطئ قد أخسره، وإذا لعب بديله وأخطأ سأكون خسرت حارسين.