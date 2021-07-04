شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا: لا أنسى فضل الزمالك وأتمنى التوفيق للأهلي في أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، عن امتنانه لنادي الزمالك، الذي قدمه للكرة المصرية من خلال منصب المدير الفني، وقال فينجادا، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": الزمالك هو من فتح لي الأبواب وقدمني للكرة المصرية، لذلك أشكره، وأنا الآن محترف وأمثل كل أندية كرة القدم المصرية، ولكن علي أن أشعر دائماً بالسعادة لما قدمه لي الزمالك في الماضي.

وأضاف: الدوري ما زال صعبا، وهناك مباريات مؤجلة لبعض الفرق رغم تقدم الزمالك بالنقاط، أتمنى أن تقام المباريات في توقيت واحد، عندما كنت مديرا فنيا كنت ألعب النهائي دائما للفوز، ولذلك أتمنى التوفيق لكرة القدم المصرية والأهلي في نهائي أفريقيا.

واختتم: سأقدم رؤيتي في الفترة المقبلة، وأؤمن بأنه في المستقبل يمكن أن نفعل شيئا إيجابيا، وعقدي مع الاتحاد لمدة عام يُجدَّد لعام آخر.

ويعقد البرتغالى نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد المصرى لكرة القدم، مؤتمرًا صحفيًّا فى الثانية عشرة ظهر اليوم الأحد بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للاتحاد، يشرح فيه برنامج عمله كمدير فنى للاتحاد، وخطته التى سيبدأ تنفيذها على مستوى القطاعات والمسابقات والمنتخبات، بهدف الارتقاء بها، بما يساهم في تطوير الكرة المصرية.

فى سياق آخر، كشف مسؤولو اتحاد الكرة عن المباريات التى يخوضها النادى الأهلي بدون لاعبى المنتخب الأولمبى؛ بسبب مشاركة الفراعنة فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق خلال الشهر الجارى.

وجاءت المباريات كالتالي: الأهلي والبنك الأهلي يوم 22 يوليو، الأهلي والإنتاج الحربي يوم 25 يوليو، والأهلي وأسوان يوم 29 يوليو.