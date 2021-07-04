شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف: فوزنا على أسوان أشعل المنافسة ورصيد الشناوي يشفع له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق وادي دجلة، أن الفوز الذي حققه فريقه مؤخرا على نظيره أسوان برباعية مقابل هدف في مباراة الدوري العام أشعل المنافسة في قاع الجدول، وقال "أوسة" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": فوزنا على أسوان منح الأمل للبنك الأهلي والإنتاج الحربي، وصعب المنافسة في قاع الجدول، ولذلك دجلة هو من جدد الأمل لباقي الفرق.

وأضاف متحدثا عن زميله محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي: أي حارس كبير يتعرض لأخطاء وهفوات ولكنها تكون متباعدة ولذلك الشناوي ينطبق عليه هذا الأمر وأخطاؤه متباعدة ورصيده لدى الجماهير كبير، وحصد بطولات، ولذلك استحق دعم الجماهير والأهلي يعتمد عليه في القادم، وكحارس مرمى ألقي مثل هذه الأخطاء خلف ظهري.

وتابع: الشناوي تواجد مع المنتخب في المونديال وتألق مع الأهلي في أفريقيا، ولذلك الخبرات كانت عاملا مهما يحتاج إليها شوقي غريب في المنتخب، ولذلك اختياره كان موفقا.

وأردف: لست من هواة كتابة منشور دعم لصديق لي على السوشيال ميديا، ولا أتعامل كثيرا مع السوشيال، وأرى أن الجماهير تستغل السوشيال ميديا بشكل سيئ، وهناك تعصب كبير، ومهما كتبت كلاما بنية طيبة سيتم أخذه ضدك.

وعن تكريم المستبعدين من المنتخب الأولمبي قال أوسة: تكريمنا للمستبعدين من المنتخب الأولمبي لم يكن بسبب الجانب النفسي فقط، ولكن تكريمهم جاء لمساهمتهم في تأهل المنتخب للأولمبياد من قبل، سواء مرعي أو أحمد سعيد خاضوا مشوار مميز مع زملائهم في المنتخب الأولمبي، خاصة أن خبراتهم قليلة، ووارد أن خروجهم من المنتخب يؤثر عليهم سلبا.

واختتم: لم يكن أحد يعلم أنني ضمن الـ50 اسما الذين تم وضعهم للمنتخب الأولمبي، وكنت خارج الترشيحات للمنتخب الأولمبي تماما، ولكن شوقي غريب تحدث مع علاء عبد العزيز وطلب جواز السفر وبياناتي، ولذلك أشكره جدا على هذه الثقة رغم استبعادي من المنتخب الأول.