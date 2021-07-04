شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: محمد صلاح أكد أنه كان يتمنى المشاركة في الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي سيف زاهر، عن كواليس حديث دار بينه وبين محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، حول مشاركة صلاح في الأولمبياد بصحبة المنتخب الأولمبي وذلك قبل فترة، وقال سيف زاهر في تصريحات عبر برنامجه "ملعب أون تايم": تحدثت مع محمد صلاح وأكد لي أنه يتمنى المشاركة مع المنتخب في الأولمبياد، ولكنه ينتظر رد ليفربول، وعلاقة أحمد مجاهد مع صلاح جيدة جدا، وخلافه مع أبو ريدة كان بين وكيل أعماله والاتحاد؛ بسبب الرعاية، وصلاح خارج هذا الأمر تماما.

وأضاف: صلاح عندما ينضم للمنتخب يلعب وكأنه لاعب منضم حديثا ويبذل كل جهده، وعندما تعرض صلاح لإصابة قبل المونديال سافر هاني أبو ريدة وطبيب المنتخب للاطمئنان عليه.

وكشف مسؤولو اتحاد الكرة، أن نادى ليفربول الإنجليزى أرسل خطابا رسميا للجبلاية، خلال الساعات الماضية، يوضح موقفه من مشاركة محمد صلاح نجم الفريق من المشاركة فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق الشهر الجارى.

وأوضح مسئولو الجبلاية أن خطاب ليفربول تضمن عدم ترحيبه بمشاركة اللاعب فى الأولمبياد لأكثر من سبب، أبرزها حاجة اللاعب للراحة قبل بدء الإعداد للموسم الجديد، بجانب أن مشاركة اللاعب فى الأولمبياد ستمنعه من المشاركة فى فترة الإعداد للموسم الجديد، مع إمكانية غيابه عن بعض مباريات الموسم الجديد.

وأضاف مسئولو الجبلاية أن الخطاب تضمن أيضا أن الفترة المقبلة ستشهد عدة ارتباطات لمنتخب مصر الأول، سواء فى تصفيات كأس العالم أو بطولة أمم أفريقيا فى يناير 2022، لذا فضّل النادي الإنجليزي عدم مشاركة الفرعون المصري فى الأولمبياد.

وأعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، قائمة اللاعبين الـ22 المقرر مشاركتهم فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التى ستنطلق الشهر الجارى فى طوكيو.