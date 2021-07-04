شكرا لقرائتكم خبر عن طولان: صالح سليم كان كاريزما وهذا موقف مسئولي الزمالك من المعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث حلمي طولان، نجم ومدرب نادى الزمالك سابقا، والمدير الفني الحالي لفريق إنبى، بالمايسترو الراحل صالح سليم رئيس الأهلي الأسبق، قائلا: "صالح سليم كان كاريزما وشخصية لها هيبة، وجابني وقاللي طنطا كلها أهلاوية ولعبنا عندكم كام مرة بس مشوفتكش، هخليك تبقى معانا ولو لقيتك أحسن من الموجودين هتبقى معايا، ولو أقل فإنت مش معايا".

وأضاف طولان، في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج المجري مع مصطفى عبده، عبر فضائية النادي الأهلي: "عندما علم مسؤولون بنادي الزمالك أن الكابتن حسن شحاتة يريد ترشيح نفسه لرئاسة النادي اعترضوا وقالوا وهو كان قدم إيه ولا عمل إيه للنادي عشان يرشح نفسه".

وتابع رمز الزمالك: "هل لما أطلع في قناة الاهلي كدا خلاص مابقتش زملكاوي وبقيت عدو للزمالك؟ إحنا مش في خناقة إحنا في مجال رياضي يمتاز بالروح الرياضية .. اللي بشوفه النهارده فاق كل الحدود لا للتعصب لا للخناقات لا للتجاوزات".

وتأتى حلقة الليلة من برنامج "المجرى" ترسيخا لثقافة نبذ التعصب التى تتبناها قناة النادى الأهلى، وإعلاء قيم الرياضة الحقيقية بعيدا عن التراشق والشحن الجماهيرى وتغذية الروح الرياضية لدى الرياضيين والجمهور، واستعادة أجواء المنافسة الجادة بما يجعل الرياضة مناسبة للبهجة لا سببا لإثارة العداوة وشحن الجمهور.