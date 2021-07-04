شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان: التدريب علم مش فهلوة وأرفض ظاهرة مباريات الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض حلمى طولان، نجم ومدرب نادى الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لفريق إنبى، ظاهرة مباريات الاعتزال لنجوم الكرة المصرية قائلا: "هي مباراة تكريم وليست مباراة اعتزال، وبالتالي ليس كل لاعب يستحق أن تقام له مباراة تكريم، يجب أن يكون نجما كبيرا أمتع الجماهير وحقق الإنجازات وحصد البطولات لفريقه ومنتخب بلاده".

وأضاف طولان، في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج المجري مع مصطفى عبده، عبر فضائية النادي الأهلي: "أنا ضد فكرة مباريات الاعتزال، ولم تقم مباراة اعتزال لي بعد انتهاء مسيرتي الكروية".

وأوضح المدير الفني الحالي لفريق إنبي أنه يعتز ببعض المدربين الذين خرجوا من تحت يديه، أبرزهم أحمد سامى وأسامة نبيه قائلا: "التدريب علم مش فهلوة، ويحتاج كفاءات كبيرة".

ويعتبر حلمى طولان أحد رموز نادى الزمالك، ولعب فى الفريق الأبيض فى الفترة من 1972 حتى 1981، وبعد الاعتزال تولى تدريب أندية الزمالك وحرس الحدود والمصرية للاتصالات والنادى المصرى والشرطة وطلائع الجيش، وفى 7 يوليو 2013 أعلن عن توليه منصب المدير الفنى لنادى الزمالك خلفا للمدرب البرازيلى جورفان فييرا، ونجح فى قيادة الفريق للتتويج ببطولة كأس مصر لأول مرة بعد غياب خمس سنوات، ورحل فى 21 يناير 2014.

وتأتى حلقة الليلة من برنامج "المجرى" ترسيخا لثقافة نبذ التعصب التى تتبناها قناة النادى الأهلى، وإعلاء قيم الرياضة الحقيقية بعيدا عن التراشق والشحن الجماهيرى وتغذية الروح الرياضية لدى الرياضيين والجمهور، واستعادة أجواء المنافسة الجادة، بما يجعل الرياضة مناسبة للبهجة لا سببا لإثارة العداوة وشحن الجمهور.