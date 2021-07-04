شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: الجانب المادي طغى على الساحة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد حلمى طولان، نجم ومدرب نادى الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لفريق إنبى، ذكريات العلاقة الطيبة بين لاعبي الأهلى والزمالك في الماضي، قائلا: "صالح سليم كان يجلس مع رموز الزمالك، وكذلك رئيس الأهلى الحالي كان دائم التواجد معنا".

وأضاف طولان، في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج المجري مع مصطفى عبده، عبر فضائية النادي الأهلي: "في السابق كانت هناك منافسات قوية بين اللاعبين في الملعب، لكن هذا التنافس ينتهى بمجرد إطلاق الحكم لصافرته، لكن الآن الجانب المادي طغى على الساحة الرياضية".

وتابع: "المادة اصبحت الشغل الشاغل لجميع الناس، وكل فرد يفكر فيها، وهذا سبب من أسباب التعصب الرياضي الموجودة حاليا، غير أن الأخلاقيات نفسها تغيرت".

وأردف: "السيد الرئيس يبذل مجهودات كبيرة لتغيير سلوكيات الناس، سواء من خلال القضاء على العشوائيات أو تحسين حالة ومستوى المواطن، ويجب أن تكون الرياضة جنبا إلى جنب مع هذا التوجه".

ويعتبر حلمى طولان أحد رموز نادى الزمالك، ولعب فى الفريق الأبيض فى الفترة من 1972 حتى 1981، وبعد الاعتزال تولى تدريب أندية الزمالك وحرس الحدود والمصرية للاتصالات والنادى المصرى والشرطة وطلائع الجيش، وفى 7 يوليو 2013 أعلن عن توليه منصب المدير الفنى لنادى الزمالك خلفا للمدرب البرازيلى جورفان فييرا، ونجح فى قيادة الفريق للتتويج ببطولة كأس مصر لأول مرة بعد غياب خمس سنوات، ورحل فى 21 يناير 2014.