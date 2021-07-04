شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم: أفشة يتحمل مسئولية هدف بيراميدز الثاني والأهلي لا يحتاج حارس مرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف عبد المنعم، نجم الأهلي سابقا، أن محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق، هو المسئول عن الهدف القاتل الذي سجله البوركيني إيريك تراوري لاعب بيراميدز خلال مواجهة الفريقين مساء الخميس، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما.

وأضاف عبد المنعم، في تصريحات تليفزيونية: "أفشة هو المسئول عن هدف التعادل لبيراميدز في الدقيقة الأخيرة، وذلك عقب إعادة الكرة إلى الحارس محمد الشناوي بشكل مفاجئ، فلم يحسن التصرف فيها، وتدخل إيريك تراوري وأحرز هدفا قاتلا لفريق بيراميدز، أفقد الأهلي نقطتين ثمينتين في صراع المنافسـة على لقب الدوري المصري الممتاز.

واختتم عبد المنعم: أتعجب ممن يحملون محمد الشناوي مسئولية التعادل، ويطالبون باستقدام حارس مرمى في فترة الانتقالات المقبلة، فالحارس أنقذ الأهلي في أكثر من مباراة ولعب دورا كبيرا في تتويج المارد الأحمر ببدوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، بالإضافة إلى دوره الكبير في كأس العالم للأندية الماضية بقطر، والتي نجح من خلالها في إهداء القلعة الحمراء المركز الثالث بعد تألقه خلال ماراثون ركلات الترجيح أمام بالميراس البرازيلي، كما أن الفريق لا يحتاج إلى التعاقد مع حارس مرمى، حتى في غياب الشناوي، فهناك علي لطفي، فهو حارس متميز، وأثبت جدارته حينما حصل على فرصته في المشاركة.