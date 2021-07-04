شكرا لقرائتكم خبر عن المصري: سنفتح تحقيقا مع علي ماهر بسبب تراجع النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، إنه سيتم فتح تحقيق عاجل مع علي ماهر، مدرب الفريق وجهازه الفني؛ بسبب تراجع النتائج، وكان آخرها الخسارة أمام البنك الأهلي بثنائية نظيفة.

وأضاف حلبية، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على قناة: "أون تايم سبورتس 2" مع الإعلامى إبراهيم فايق: "سنفتح تحقيقا عاجلا مع الجميع، جهاز فنى ولاعبين؛ لمعرفة سبب تراجع النتائج، ولأنه حرام مجهود الفريق اللى اتعمل من أول الموسم يضيع".

وتابع حلبية: "من المفترض أننا نملك أفضل لاعيبة في مصر، ولا أعلم سبب الخسائر المتتالية والاجتماع المطول لمعرفة المشاكل التي يعانى منها الفريق، وأعد جمهور المصرى البورسعيدى بأننا سنتدارك الأخطاء وسنعمل على حلها".

وتحدث عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدى عن عروض كريم العراقى لاعب الفريق قائلا: "ننتظر مشاركة كريم العراقى مع المنتخب الاولمبى لبحث بيعه بسعر أعلى".

وحقق فريق البنك الأهلي الفوز على نظيره المصرى البورسعيدى بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ28 من عمر الدورى المصرى الممتاز، وجاء هدفا اللقاء عن طريق أحمد على في الدقيقة 25 من ضربة جزاء وكريم بامبو في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة صعد فريق البنك الأهلي إلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما توقف رصيد المصري البورسعيدي عند 43 نقطة محتلا المركز الثاني.