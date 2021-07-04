شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام محمد شريف مع الأهلي مميزة رغم عدم تسجيله أهدافا بالرأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مفارقة غريبة لم يسجل محمد شريف، مهاجم الأهلي، أي هدف من ضربات رأسية من الخمسة عشر هدفا التي سجلها في كل البطولات هذا الموسم، وجاءت كل الأهداف بالقدمين.

ولدى محمد شريف بقائمة هدافي الأهلي في الدوري 9 أهداف، وكذلك بقائمة هدافي الأهلي في إفريقيا برصيد 5 أهداف، حيث يحتل المركز الثاني بقائمة هدافي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.

وتأتي أهداف محمد شريف المتوقعة في الدوري بنسبة "10.3"، حيث سجل "9" أهداف؛ وأهدافه المتوقعة في دوري أبطال إفريقيا "8.72" سجل منها "5" أهداف.

ونسبة إضاعة محمد شريف للفرص لا تُذكر خاصة في الدوري، حيث إنه أفضل من يحول الفرص لأهداف، بالإضافة إلى أنه يسجل أهدافا من أنصاف الفرص.

وتأتي أرقام محمد شريف مع الأهلي هذا الموسم:

أكثر من سجل أهداف في الدوري 9

أكثر من سجل أهدافا في دوري أبطال إفريقيا 5

أكثر من له تسديدات في الدوري 40

أكثر من له تسديدات في دوري الأبطال 24

أكثر من له تسديدات على المرمى في الدوري 18

أكثر من له تسديدات على المرمى في دوري الأبطال 14