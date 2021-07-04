شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي: سنتجه إلى طوكيو 17 يوليو ولاعبو الأهلي قد يتغيبون عن أول لقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء عبد العزيز، مدير المنتخب الوطني الأوليمبي، أن بعثة الفريق ستتجه إلى طوكيو يوم 17 يوليو الجاري للمشاركة فى دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة باليابان.

وقال عبد العزيز، في تصريحات تليفزيونية: "بعثة المنتخب الوطني الأوليمبي ستتجه إلى طوكيو يوم 17 يوليو المقبل، ثم يلحق لاعبي الأهلي بالبعثة يوم 18 عقب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وقد يتغيبون عن المباراة الأولى أمام المنتخب الإسباني والمقرر إقامتها يوم 22 يوليو الجاري.

واختتم عبد العزيز: اللجنة المنظمة أصدرت تعديلا جديدا على قوائم المنتخبات المشاركة، على أن تضم كل قائمة 22 لاعبا بدلاً من 18 لاعبا.