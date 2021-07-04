شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يستقر على منح بيبو الفرصة في قيادة الفريق بعد تعادل سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه النية داخل مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، لمنح أحمد بيبو مدرب الفريق، الفرصة خلال الفترة الحالية، لقيادة الفريق فنيا بعد إقالة علاء عبد العال، وذلك بعد الروح الإيجابية الكبيرة التي ظهر عليها اللاعبون خلال المباراة الأخيرة أمام سيراميكا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

جاء توافق المجلس على الإبقاء على بيبو نظرا إلى خبرته بالفريق ومعرفته القريبة بقدرات اللاعبين، وهو ما يؤهله لتحمل المسئولية في تلك المرحلة الحساسة لأسوان، حيث يتمسك تماسيح النيل بحلم البقاء في دوري الأضواء والشهرة.

وواصل فريق سيراميكا نزيف النقاط بالدورى، واكتفى بالتعادل الإيجابي أمام أسوان بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس، الجمعة، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

سجل أحمد ياسر ريان هدف سيراميكا والمباراة الوحيد في الشوط الثاني، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 15 هدفا في صدارة هدافي الدوري وبفارق 3 أهداف عن وصيف الهدافين أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، قبل أن يتعادل محمود شبانة لأسوان في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع ليحصد زهرة الجنوب نقطة ثمينة تعزز من فرص بقائه بالدورى هذا الموسم.

بهذه النتيجة، يظل سيراميكا فى المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 35، وما زالت لديه مباراة مؤجلة مع الأهلي، فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 7 وخسر 15 مواجهة، وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 45 هدفا وما زالت لديه مباراة مؤجلة مع الأهلي.