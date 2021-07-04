اخبار الرياضه

موعد مباراة الأهلي وسموحة اليوم الاحد 4 / 7 / 2021 فى الدوري المصرى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وسموحة اليوم الاحد 4 / 7 / 2021 فى الدوري المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلي نظيره سموحة مساء اليوم الأحد، على استاد الإسكندرية في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية في ظل رغبة المارد الأحمر في استعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة لمسابقة الدوري بجانب سعى الفريق السكندرى لإيقاف نزيف النقاط بعد الخسارة من الإسماعيلى بثلاثية دون رد في نفس الجولة.

موعد مباراة الاهلي وسموحة 

f83a63e446.jpg

تقام مباراة الأهلي وسموحة فى التاسعة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، واستعد الأهلي جيدا لمواجهة سموحة من خلال التدرب على بعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي الفريق الأحمر تطبيقها في مباراة الليلة رغم ضيق الوقت بين المباراتين ويحتاج المارد الأحمر للفوز والخروج بالثلاث نقاط، من أجل التمسك بفرصة المنافسة على اعتلاء صدارة الدوري ومطاردة الزمالك الذي ينفرد بصدارة المسابقة حتى الآن.

ترتيب الاهلي وسموحة فى جدول  

يدخل الأهلي اللقاء بهدف الفوز لتعويض فارق النقاط مع الزمالك فى صراع التتويج باللقب، بعد تأجيل أكثر من مباراة له، حيث يحتل المارد الاحمر المركز الثالث برصيد 42 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه سبعة مباريات مؤجلة.

2c398ab4c1.jpg

 

فيما يحتل سموحة المركز الرابع برصيد 40 نقاط بعدما لعب 27 مباراة فاز في ثمانية لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 43 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.
سامى يفتش عن تكرار الانتصار على حامل اللقب 

50170b376a.jpg

 يتطلع سموحة بقيادة مدربه أحمد سامى لتكرار الفوز على الأهلي بعد لدغة الدور الأول للعودة للانتصارات بعد الخسارة أمام الإسماعيلى التي تسببت في قرار فرج عامر رئيس النادى بتجميد المستحقات وتغريم اللاعبين 50 ألف جنيه لاسيما أن الفريق السكندرى يقدم موسماً متميزاً وحقق نتائج رائعة أبرزها بجانب الفوز على الاهلى التفوق على بيراميدز بثلاثية.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا