شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وسموحة اليوم الاحد 4 / 7 / 2021 فى الدوري المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلي نظيره سموحة مساء اليوم الأحد، على استاد الإسكندرية في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية في ظل رغبة المارد الأحمر في استعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة لمسابقة الدوري بجانب سعى الفريق السكندرى لإيقاف نزيف النقاط بعد الخسارة من الإسماعيلى بثلاثية دون رد في نفس الجولة.

موعد مباراة الاهلي وسموحة

تقام مباراة الأهلي وسموحة فى التاسعة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، واستعد الأهلي جيدا لمواجهة سموحة من خلال التدرب على بعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي الفريق الأحمر تطبيقها في مباراة الليلة رغم ضيق الوقت بين المباراتين ويحتاج المارد الأحمر للفوز والخروج بالثلاث نقاط، من أجل التمسك بفرصة المنافسة على اعتلاء صدارة الدوري ومطاردة الزمالك الذي ينفرد بصدارة المسابقة حتى الآن.

ترتيب الاهلي وسموحة فى جدول الدوري المصري

يدخل الأهلي اللقاء بهدف الفوز لتعويض فارق النقاط مع الزمالك فى صراع التتويج باللقب، بعد تأجيل أكثر من مباراة له، حيث يحتل المارد الاحمر المركز الثالث برصيد 42 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه سبعة مباريات مؤجلة.



سامى يفتش عن تكرار الانتصار على حامل اللقب فيما يحتل سموحة المركز الرابع برصيد 40 نقاط بعدما لعب 27 مباراة فاز في ثمانية لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 43 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.سامى يفتش عن تكرار الانتصار على حامل اللقب

يتطلع سموحة بقيادة مدربه أحمد سامى لتكرار الفوز على الأهلي بعد لدغة الدور الأول للعودة للانتصارات بعد الخسارة أمام الإسماعيلى التي تسببت في قرار فرج عامر رئيس النادى بتجميد المستحقات وتغريم اللاعبين 50 ألف جنيه لاسيما أن الفريق السكندرى يقدم موسماً متميزاً وحقق نتائج رائعة أبرزها بجانب الفوز على الاهلى التفوق على بيراميدز بثلاثية.