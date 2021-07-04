مصطفى شوبير يدعم أحمد نادر السيد: هو ممنوع ابن أي لاعب سابق إنه يغلط؟

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شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير يدعم أحمد نادر السيد: هو ممنوع ابن أي لاعب سابق إنه يغلط؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص مصطفى شوبير، لاعب النادي الأهلي، على دعم زميله أحمد نادر السيد لاعب الزمالك ومنتخب مصر للشباب، وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: وكأن فيه قانون خفي ينص على أن ابن أي لاعب سابق ممنوع يغلط أو ممنوع ياخد خبرات، أعتقد أنا أكتر واحد ممكن يكون حاسس باللي بيحصل دلوقتي فيه.
أضاف مصطفى شوبير: أحمد نادر السيد جول كبير ومن الطبيعي أن الناس بتتعلم من غلطاتها لغاية ما تموت، مش عايزين واحد عمره 17 أو 18 سنة يغلط يبقي المشكلة عندك أنت مش عند اللي غلط، دي فطرة البشر وطبيعة الناس من أول ما ربنا خلقنا.
وتابع: أعتقد الناس بتتفرج على اليورو، وشافت قد إيه في أخطاء من حراس وبردو فيه تألق طبعًا، بس الخطأ وارد حتي في واحدة من أكبر البطولات اللي بتتلعب في العالم وشايفين حد زي كييزا وكاسبر شمايكل أبناء لأساطير وبيلعبوا مع منتخباتهم.
واختتم: بالتوفيق يا أخويا في الجاي إن شاء الله ربنا يكرمك.
مصطفى شوبير
وخسر منتخب مصر للشباب أمام نظيره السعودى بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة، فى نصف نهائى البطولة العربية التى تقام بمصر، ليودع الفراعنة البطولة بينما يلتقى المنتخب السعودى الفائز من تونس والجزائر فى المباراة النهائية الثلاثاء المقبل.