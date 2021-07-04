شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير يدعم أحمد نادر السيد: هو ممنوع ابن أي لاعب سابق إنه يغلط؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مصطفى شوبير، لاعب النادي الأهلي، على دعم زميله أحمد نادر السيد لاعب الزمالك ومنتخب مصر للشباب، وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: وكأن فيه قانون خفي ينص على أن ابن أي لاعب سابق ممنوع يغلط أو ممنوع ياخد خبرات، أعتقد أنا أكتر واحد ممكن يكون حاسس باللي بيحصل دلوقتي فيه.

أضاف مصطفى شوبير: أحمد نادر السيد جول كبير ومن الطبيعي أن الناس بتتعلم من غلطاتها لغاية ما تموت، مش عايزين واحد عمره 17 أو 18 سنة يغلط يبقي المشكلة عندك أنت مش عند اللي غلط، دي فطرة البشر وطبيعة الناس من أول ما ربنا خلقنا.

وتابع: أعتقد الناس بتتفرج على اليورو، وشافت قد إيه في أخطاء من حراس وبردو فيه تألق طبعًا، بس الخطأ وارد حتي في واحدة من أكبر البطولات اللي بتتلعب في العالم وشايفين حد زي كييزا وكاسبر شمايكل أبناء لأساطير وبيلعبوا مع منتخباتهم.

واختتم: بالتوفيق يا أخويا في الجاي إن شاء الله ربنا يكرمك.



مصطفى شوبير

وخسر منتخب مصر للشباب أمام نظيره السعودى بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة، فى نصف نهائى البطولة العربية التى تقام بمصر، ليودع الفراعنة البطولة بينما يلتقى المنتخب السعودى الفائز من تونس والجزائر فى المباراة النهائية الثلاثاء المقبل.