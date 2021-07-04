شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح: ندرس استخدام الفار في كل مباريات دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث عصام عبد الفتاح، الحكم الدولي السابق وعضو لجنة الحكم بالكاف، عن حكم نهائي دوري أبطال أفريقيا البوروندي باسفيك ندابيها، وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": حكم النهائي مميز وفكرنا في وجود وجه جديد، والاتحاد الأوروبي نفسه اعترف بوجود الأخطاء رغم وجود الفار، وهناك ركلات جزاء لم تحتسب حتى في وجود الفار، وفي أفريقيا لم يتخط تقييم هذه التقنية حتى 9 من 10، ولكننا نواصل تطويرها.

وأضاف: هناك مقترح مع الاتحاد الحالي، أن يكون الفار في جميع المباريات بدوري الأبطال، ولكن بعض الملاعب غير مجهزة لاستقبال الفار.

وتابع: المباراة النهائية ستكون في المغرب ونهائي الكونفدرالية سيقام في بنين وهذا قرار نهائي.

واختتم: رشحت حكمة مصرية لكأس العالم، وآن الأوان أن نمنحهن الفرصة في الدوري الممتاز.