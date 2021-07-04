شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان: مصر تسير بخطى ثابتة للتقدم ويجب أن يختفى التعصب الرياضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر حلمى طولان، نجم ومدرب نادى الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لفريق إنبى، عن سعادته بالظهور على قناة الأهلي، قائلا: "ظهورى على قناة القلعة الحمراء لا يقلل منى وليس جديدا على المشاهدين، فقد سبق وتعاقدت لفترة مع الأهلي لتقديم برنامج رفقة الراحل طه بصري".

وأضاف طولان، في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج المجري مع مصطفى عبده، عبر فضائية النادي الأهلي: "أنا زملكاوي وظهوري على قناة النادي المنافس لا يمحى انتمائي للزمالك، والمجال الرياضي يجب أن يمتاز بالروح الرياضية، الرياضة أخلاق وتسامح، لكن بعض الظواهر الحديثة تنذر بكارثة بسبب التعصب الرياضي".

وتابع طولان: "مصر تسير بخطى سريعة نحو التطور، يجب أن تواكب الرياضة مسيرة الدولة المصرية نحو دولة جديدة، ومن الضروري أن يتحد الجميع بعيدا عن التعصب والخناقات والمشاحنات، فالمجال الرياضي يسمو بالأخلاق".

ويعتبر حلمى طولان أحد رموز نادى الزمالك، ولعب فى الفريق الأبيض فى الفترة من 1972 حتى 1981، وبعد الاعتزال تولى تدريب أندية الزمالك وحرس الحدود والمصرية للاتصالات والنادى المصرى والشرطة وطلائع الجيش، وفى 7 يوليو 2013 أعلن عن توليه منصب المدير الفنى لنادى الزمالك خلفا للمدرب البرازيلى جورفان فييرا، ونجح فى قيادة الفريق للتتويج ببطولة كأس مصر لأول مرة بعد غياب خمس سنوات، ورحل فى 21 يناير 2014.

وتأتى حلقة الليلة من برنامج "المجرى" ترسيخا لثقافة نبذ التعصب التى تتبناها قناة النادى الأهلى، وإعلاء قيم الرياضة الحقيقية بعيدا عن التراشق والشحن الجماهيرى وتغذية الروح الرياضية لدى الرياضيين والجمهور، واستعادة أجواء المنافسة الجادة بما يجعل الرياضة مناسبة للبهجة لا سببا لإثارة العداوة وشحن الجمهور.