شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المنتخب: نخضع لـ3 مسحات بعد الوصول لطوكيو وننتظر لاعبي الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء عبد العزيز، مدير المنتخب الأولمبي، عن آخر استعدادات الفراعنة للسفر إلى طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، وقال عبد العزيز في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": لدينا اجتماع مع أحمد مجاهد وأعضاء اللجنة الثلاثية لوضع الرتوش النهائية للسفر، والمعاد المحدد للسفر هو 15 أو 16 يوليو وسنخضع لمسحة طبية، وسنخضع لـ 3 مسحات بعد وصولنا طوكيو خلال 3 أيام.

وأضاف: شوقي غريب متواصل مع سيد عبد الحفيظ لسفر لاعبي الأهلي بعد نهائي أفريقيا مباشرة، وسننسق مع الجانب المغربي، والتجمع في 8 يوليو.

واستبعد شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، عددا كبيرا من اللاعبين من القائمة النهائية لأولمبياد طوكيو، بعد إعلان القائمة النهائية التى تضم 22 لاعبا بواقع 18 لاعبا فى القائمة الأساسية و4 فى القائمة الاحتياطية.

واللاعبون المستبعدون هم: