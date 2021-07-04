شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: فيفا منحنا استثناء بانضمام لاعبي الأهلي حتى يوم 19 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شوقى غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" منح مصر استثناء بانضمام لاعبي الأهلي حتى يوم 19 يوليو الجاري.

وأضاف غريب، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على قناة "أون تايم سبورتس 2 " ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق: "اخترنا قائمة المنتخب الأولمبى بقناعة واختلاف البعض على العناصر المختارة أمر طبيعى".

وتابع غريب: "كنت أتمنى ضم محمد صلاح، وعدم تواجده مع مصطفى محمد ليس بيد أحد منهما وقمنا بترتيب قائمة المنتخب للأولمبياد عقب مباراة جنوب أفريقيا والبسطاء في المناطق الشعبية قالوا لى خد الشناوى وصلاح وحجازى".

واستطرد المدير الفني للمنتخب الأولمبى: "المنتخب الأوليمبي لا يمتلك لاعبين صفا أول، وصبحى وجاد من حراس المستقبل، وهيبقى ليهم دور، وقمنا بضم الونش، بعد عدم تأكد عدم قدرة محمد صلاح على الانضمام للمنتخب".

وأردف غريب: "كنت سأتعرض لسقطة لو ضممت لاعبى الأهلى لقائمة الأولمبياد ولم أستطع الاستفادة منهم والأهلي له حرية اختيار من يشارك في نهائي أفريقيا وله الأولوية ومن سيتخلف سيغادر معنا إلى طوكيو".

واختتم: "شارة الكابتن في المنتخب الأوليمبي بالأقدمية".

وأعلن شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأوليمبى قائمة اللاعبين الـ 22 المقرر مشاركتهم فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التى ستنطلق الشهر الحالى فى طوكيو، وتضمنت القائمة ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبى هم: محمد الشناوى وأحمد حجازى ومحمود الونش.

ومن المقرر بدء تجمع الفريق يوم الخميس المقبل 8 يوليو، فيما سيعلن لاحقًا عن موعد سفر البعثة.

وفيما يلى قائمة اللاعبين كاملة:

حراسة المرمى: محمد الشناوى - محمد صبحى - محمود جاد.

الدفاع: أحمد أبو الفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازى - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال - كريم العراقى.

الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدى - إمام عاشور- ناصر ماهر - رمضان صبحى - إبراهيم عادل - عبد الرحمن مجدى - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسى.