شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بامبو: الأهلي تخلى عني بعد الصليبي واستبعادي من الزمالك لم يكن فنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث كريم بامبو، لاعب الزمالك المعار إلى البنك الأهلي، عن سبب سوء الحظ الذي لازمه في الأهلي والزمالك، وقال بامبو، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": شرف لي ثقة البنك الأهلي وكريم حسن شحاتة في قدراتي، لا أعلم ما سيحدث الموسم القادم، ولكن شرف لي الإكمال مع الفريق أو العودة إلى الزمالك، ولا أفكر في هذا الأمر في الوقت الحالي.

وعن رحيله من الأهلي قال بامبو: كنت أسير بخطى جيدة مع الأهلي حتى تعرضت للإصابة بالصليبي، واستغنى عني الفريق، وقدمت أفضل مبارياتي مع الإسماعيلي.

وأضاف متحدثا عن سبب عدم تألقه في الزمالك: انضممت إلى الزمالك، وكانت هناك بعض المشاكل لا أريد الحديث عنها، كنت أتألق في مباراة، وأفاجأ بعد ذلك أنني خارج القائمة في المباراة التالية، ولا أعتقد أنها كانت مشاكل فنية، والمدرب أبلغني في مرة أن سبب استبعادي ليس فنيا، ولكنه مجبر على ذلك.

واختتم: أبذل جهدي في الفترة الأخيرة وبدأت أستعيد مستواي، وأن أكمل في الزمالك، هذا شرف لي وأتمنى العودة من جديد، وهدفي الانضمام للمنتخب.

من جانبه، تطرق كريم حسن شحاتة، المدير الرياضى، إلى أسباب الاستعانة بكريم بامبو بديلا فى المباريات، موضحا أنه لديه قدرات تجعله قادرا على خوص المباريات من بدايتها، لكن المدير الفنى يسعى لتكون لديه ورقة رابحة فى الشوط الثانى، خاصة أن الفريق المنافس يكون ضعفت قواه.