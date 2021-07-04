شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان: الأهلي أعظم منظومة احترافية وإنجازاته مصدر فخر للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حلمى طولان، نجم ومدرب نادى الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لفريق إنبى، أن النادي الأهلى أعظم منظومة احترافية في مصر، وحينما يشارك في إفريقيا فهو يمثل مصر ويجب أن يقف الجميع خلفه".

وأضاف طولان، في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج المجري مع مصطفى عبده، عبر فضائية النادي الأهلى: "قلة قليلة من جماهير الزمالك تهاجمني لاعتزازي بالنادي الأهلى، على الرغم أنه يجب أن يكون هذا الكيان مصدر فخر لنا لأنه يعلى من شأن الكرة المصرية".

وأوضح نجم الزمالك السابق أنه بعيد عن الأجواء الخاصة بنادى الزمالك في الفترة الأخيرة قائلا: "ابتعدت فترة كبيرة وعاد التواصل مع اللجنة السابقة للزمالك بقيادة عماد عبد العزيز، لكن انقطع التواصل حينما تولت اللجنة الحالية برئاسة حسين لبيب".

وكشف طولان أنه تحت أمر الزمالك موضحا أن خدمة ناديه فرض على كل من ينتمى للبيت الأبيض قائلا: "أتقبل النقد لكن بعيدا عن النقد الشخصي، ويجب أن تختفى الفوارق بين الأهلى والزمالك على الصعيد الجماهيري".

وتأتى حلقة الليلة من برنامج "المجرى" ترسيخا لثقافة نبذ التعصب التى تتبناها قناة النادى الأهلى، وإعلاء قيم الرياضة الحقيقية بعيدا عن التراشق والشحن الجماهيرى وتغذية الروح الرياضية لدى الرياضيين والجمهور، واستعادة أجواء المنافسة الجادة، بما يجعل الرياضة مناسبة للبهجة، لا سببا لإثارة العداوة وشحن الجمهور.