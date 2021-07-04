تحديد حكم مباراة سموحة والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراة سموحة والأهلي في الدوري المصري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفا على سموحة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة على ملعب إستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ28 للمسابقة.

ويدير إبراهيم نور الدين مباراة سموحة والأهلي، ويساعده كل من شريف عبد الله ومحمد محمود لطفي، وحسين الكريمي حكما رابعا.

وسيتواجد الثنائي وائل فرحان ومحمود أبو الرجال لتقنية الفيديو "VAR".

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز أمام سموحة بعد تعثره في المباراة الماضية أمام بيراميدز التي انتهت بالتعادل (2-2)، حيث فقد نقطتين ثمينتين في الوقت القاتل.

يُذكر أن الأهلي حامل لقب الدوري يحتل المركز الثالث في المسابقة برصيد 42 نقطة وله سبع مباريات مؤجلة، ويأتي خلفه سموحة في المركز الرابع برصيد 40 نقطة من 27 مباراة.