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نشرة السبت.. أسود إنجلترا تفترس أوكرانيا بالأربعة.. وقائمة الأهلي لمواجهة سموحة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار ليوم السبت 3 يوليو 2021.

بالفيديو.. حسام حسن يسجل ثالث أهدافه مع أهلي طرابلس

تعرف على موعد مواجهتي نصف نهائي يورو 2020

مصطفى فتحي على رأس قائمة سموحة لمواجهة الأهلي

جونياس يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة إنبي

بالفيديو.. منتخب مصر للشباب يودع كأس العرب علي يد

أسود إنجلترا تفترس أوكرانيا بالأربعة وتحجز المقعد الأخير في نصف نهائي اليورو

غيابات بالجملة.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

الدنمارك تطيح بالتشيك وتواصل رحلتها في اليورو

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كارتيرون ينفي لمصراوي تواصل الترجي معه

يعلن رسمياً تعاقده مع علي زين

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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