نشرة السبت.. أسود إنجلترا تفترس أوكرانيا بالأربعة.. وقائمة الأهلي لمواجهة سموحة

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 3 يوليو 2021.

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات