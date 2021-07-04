نشرة السبت.. أسود إنجلترا تفترس أوكرانيا بالأربعة.. وقائمة الأهلي لمواجهة سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 3 يوليو 2021.
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