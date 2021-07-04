المصري: علي ماهر سيخضع للتحقيق.. والقرارت لن تكون "عنترية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة المصري، أن مجلس إدارة النادي قرر فتح تحقيقا موسعا مع جميع أعضاء الجهاز الفني واللاعبين بعد سلسلة النتائج السلبية التي سجلها الفريق مؤخرا.

وقال حلبية في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" يجب أن تكون القرارت غير عنترية، وغدا سنعقد اجتماع مع المدرب علي ماهر للوقوف على أسباب الخسائر الأخيرة".

وأضاف:" سيكون هناك تحقيقا موسعا مع الجميع بسب النتائج ولن نسمح بهذه "المهازل" التي حدثت مؤخرا، ولن تنازل عن تواجدنا في المربع الذهبي بالدوري، وسنتدارك مع حدث في المباريات السابقة".

وأوضح أن ما حدث لن يستمر ولن يتكرر مرة اخرى، وسيتم التحقيق مع المدرب علي ماهر لبحث أسباب سوء النتائج التي حققها الفريق مؤخرا.

وأشار عضو مجلس إدارة المصري إلى أن علي ماهر تلقى العديد من العروض في الدوري لكن إدارة النادي رفضت رحيله.