طبيب الزمالك يكشف تطورات إصابة حازم وعلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك، موقف الثنائي حازم إمام ومحمود علاء من المشاركة في مواجهة غزل المحلة بالدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الزمالك فريق غزل المحلة مساء الإثنين على ملعب إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأسبوع الـ28 من المسابقة المحلية.

وقال أسامة، في تصريحات عبر قناة "الزمالك": "حازم إمام أنهى برنامجه التأهيلي وخاض جزء من المران يوم الجمعة، قبل أن يشارك في مران السبت بشكل كامل لأول مرة".

وأضاف: "تعافى حازم إمام من الآلام التي كان يعاني منها في عضلة السمانة، وانضمامه لمعسكر الفريق لمباراة غزل المحلة يتوقف على رؤية المدير الفني باتريس كارتيرون".

وتابع: "محمود علاء يشتكي من آلام خلف مفصل الركبة وخضع لآشعة، وشارك في جزء من التدريبات لكنه لم يستطع إكمال المران، وانضمامه للمعسكر يبقى محل شك".

وأتم طبيب الزمالك قائلا: "سنجري في مران الأحد كشفا طبيا لمحمود علاء من أجل تحديد إمكانية مشاركته في مواجهة غزل المحلة".