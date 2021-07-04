حكام كاف تعلن.. البوروندي وينمانا حكمًا لنهائي الأبطال بين الأهلي وكايزر تشيفز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد عصام عبد الفتاح عضو لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اختيار البوروندي باسيفيك مدابيها وينمانا لإدارة المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري وكايزر تشفيز الجنوب أفريقي.

وأشار عبد الفتاح في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن لجنة حكام كاف كانت تهدف لاختيار وجهًا جديدًا لإدارة نهائي دوري الأبطال الأفريقي، مع منح شرف التواجد لحكام من عدة دول أفريقية".

وقال عبد الفتاح: "فكرنا أن يكون هناك وجهًا جديدًا في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حاولنا أن نعطي شرف إدارتها لحكام من عدة دول أفريقية".

وأكمل: "البوروندي باسيفيك مدابيها وينمانا سيكون هو حكم الساحة، ويعاونه الكاميروني ألفيس جاي والأوغندي لي أوكيلو، على أن يتواجد الجابوني إيريك أوتوجو حكمًا رابعًا".

وأردف: "المغربي رضوان جيد هو حكم الفيديو الرئيسي، إضافة إلى زكريا برينسي كمساعد له".

واختتم: "هناك دراسة لأن تكون جميع مباريات دوري أبطال أفريقيا منذ البداية بوجود تقنية حكم الفيديو، هناك مشاكل بالتأكيد نظرًا لعدم جاهزية كل الملاعب الأفريقية، لكن سنعمل على حلها".