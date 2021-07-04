كرة يد.. أنجيه الفرنسي يتعاقد مع حارس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

انتقل محمد علي حارس الزمالك إلى نادي أنجيه الفرنسي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية بداية من الموسم القادم 2021-2022.

وأعلن النادي الفرنسي عبر موقعه الرسمي عن تعاقده مع محمد علي حارس الزمالك ومنتخب مصر في صفقة إنتقال حر، دون الاعلان عن مدة التعاقد.

وساهم محمد علي حارس الزمالك في فوز ناديه بالدوري لمدة 3 أعوام متتالية بالإضافة إلى الفوز بدوري أبطال أفريقيا والسوبر الإفريقي مرتين، كما شارك مع فريقه في السوبر جلوب التي أقيمت بالسعودية 2019.

وأنهى أنجيه الفرنسي الموسم الماضي في المركز الرابع عشر والاخير برصيد 11 نقطة.

ويتواجد محمد علي حاليا في معسكر المنتخب المصري الذي يقام في فرنسا إستعدادا لاوليمبياد طوكيو 2020.