شوقي غريب يوضح قائد مصر في طوكيو.. وسبب ضم الونش ومجدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد شوقي غريب، مدرب منتخب مصر الأولمبي، أنه كان يتمنى تواجد محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة منتخب مصر المسافرة إلى أولمبياد طوكيو.

وقال غريب في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس 2:" اختياراتي لاي لاعب في قائمة منتخب مصر الأولمبي عن قناعة وقد يختلف البعض مع اختياراتي، لكن منتخب مصر لا يملك إلا لاعبين صف أول".

وأضاف:" البسطاء في المناطق الشعبية طالبوني بضم الحارس محمد الشناوي وأحمد حجازي و محمد صلاح في أولمبياد طوكيو، ومحمود حمدي الونش تم ضمه للمنتخب الأولمبي عندما تاكد عدم قدرة صلاح على التواجد في أولمبياد طوكيو".

وأكمل:" ثنائي قلب الدفاع لم تكن مشاركتهم بشكل مستمر مع أنديتهم لذلك قررنا الاستعانة بحجازي والونش لانهم أساسيان مع منتخب مصر الأول".

وتابع:" عبد الرحمن مجدي يملك خبرات دولية ولدي نقص في هذا المركز لذلك فضلت تواجده بعد متابعة فترة عودته من الإصابة، واستطيع استبدال مجدي حتى يوم 21 يوليو اذا كان مصابا".

وأوضح، أن القائمة المفتوحة بها أحمد عبد القادر ومحمد صادق، لافتا أن عبد القادر رقم 1 في القائمة الاحتياطية في حال حدوث اي إصابات قبل البطولة سيتواجد مع المنتخب الأولمبي في طوكيو.

وأتم تصريحاته:" القائد الحالي لمنتخب مصر هو رمضان صبحي، لكن الشارة ستكون بأقديمة الفريق الأول لمنتخب مصر، وصبحي هو القائد الثاني بعد حجازي والثالث سيكون محمد الشناوي وفقا للائحة الأقدمية".