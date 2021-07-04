مصطفى شوبير يدعم أحمد نادر السيد بـ3 رسائل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

وجه مصطفى شوبير حارس مرمى فريق النادي الأهلى، رسائل دعم لأحمد نادر السيد حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر للشباب عقب خسارة "الفراعنة" من منتخب السعودية في بطولة كأس العرب.

وجاءت رسائل مصطفى شوبير عبر صفحته الشخصية "تويتر" في ساعة متأخرة من اليوم السبت :"كأن فيه قانون خفي ينص على أن ابن أي لاعب سابق ممنوع يغلط أو ممنوع ياخد خبرات، أعتقد أنا أكثر واحد ممكن يكون حاسس باللي بيحصل دلوقتي فيه".

وأضاف :"أحمد نادر السيد جول كبير ومن الطبيعي أن الناس بتتعلم من غلطاتها لغاية ما تموت، مش عايزين واحد عمره 17 أو 18 سنة يغلط يبقي المشكلة عندك أنت مش عند اللي غلط، دي فطرة البشر وطبيعة الناس من أول ما ربنا خلقنا".

وتابع :"أعتقد الناس بتتفرج علي اليورو وشافت قد إيه في أخطاء من حراس وبردو فيه تألق طبعًا، بس الخطأ وارد حتى في واحدة من أكبر البطولات اللي بتتلعب في العال وشايفين حد زي كييزا وكاسبر شمايكل أبناء لأساطير وبيلعبوا مع منتخباتهم، بالتوفيق يا أخويا في الجاي إن شاء الله ربنا يكرمك".

وكان منتخب مصر للشباب خسر من نظيره السعودي بهدفين مقابل ثلاثة في لقاء أقيم عصر اليوم ضمن دور نصف النهائي من بطولة كأس العرب.