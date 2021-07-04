تعرف على موعد مواجهتي نصف نهائي يورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" مساء يوم السبت، بعد إسدال الستار على منافسات الدور ربع النهائي.

وتأهلت منتخبات إسبانيا، إيطاليا، الدنمارك وإنجلترا إلى المربع الذهبي بإقصاء كل من سويسرا، بلجيكا، التشيك وأوكرانيا على الترتيب من دور الثمانية.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن مواجهتي نصف النهائي والمباراة النهائية للبطولة التي احتضنتها عدة دول.

وينطلق نصف نهائي اليورو يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة مثيرة ستجمع بين إيطاليا وإسبانيا بتمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيلعب المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الدنماركي يوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيلتقي الفائز من نصف النهائي الأول مع الفائز من نصف النهائي الثاني في المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل 11 يوليو في التاسعة مساءً.

وتأهل المنتخب الإسباني إلى نصف النهائي بعد الفوز على سويسرا بركلات الترجيح (3-1) عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل (1-1).

وحجز منتخب إيطاليا مقعده في نصف النهائي بالفوز على بلجيكا بنتيجة (2-1).

واليوم السبت، واصل المنتخب الدنماركي مغامرته في البطولة بإسقاط التشيك بنتيجة (2-1)، قبل أن يكمل منتخب إنجلترا عقد المتأهلين للمربع الذهبي باكتساح أوكرانيا (4-0).

موعد مواجهتي نصف نهائي اليورو والنهائي:

- نصف النهائي:

((الثلاثاء))

21:00.. إيطاليا ضد إسبانيا.

((الأربعاء))

21:00.. الدنمارك ضد إنجلترا.

- المباراة النهائية:

((الأحد))

21:00.. الفائز من نصف النهائي الأول ضد الفائز من نصف النهائي الثاني.