شاهد فيديو اهداف مباراة الرجاء والوداد في الدوري المغربي..مرتدة قاتلة تفسد عودة النسور

شاهد فيديو اهداف مباراة الرجاء والوداد في الدوري المغربي ضمن أهم مباريات اليوم السبت 3-7-2021 في إطار منافسات الجولة 25 والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

عزز الوداد البيضاوي صدارته لجدول ترتيب الدوري المغربي بعدما حسم ديربي الدار البيضاء لصالحه أمام غريمه التقليدي الرجاء بفوز مثير بنتيجة 2-1.

انتهي الشوط الاول بتقدم الوداد بهدف دون مقابل، جاء الهدف في الدقيقة 15 من ضربة ركنية بالناحية اليسري حولها أيوب العملود بضربة رأسية قوية الى شباك أنس الزنيتي.

وشهدت الدقيقة 42 احتساب ركلة جزاء للوداد الذي كان باستطاعته الخروج من النصف الأول متقدماً بهدفين نظيفين لكن أيوب الكعبي سدد الكرة في القائم.

وخلال الشوط الثاني استطاع الرجاء تدراك هدف التعادل عند الدقيقة 57 من علامة الجزاء عن طريق سفيان رحيمي بعد ان وضع الكرة في زاوية وحارس الوداد تكناوتي في زاوية.

وفي الدقيقة 70 سجل الوداد الهدف الثاني من هجمه مرتدة قاتلة عبر البديل زهير المترجي بعد ان استغل تمريرة أيوب الكعبي وسدد كرة قوية تصدي لها الزنيتي ثم عادت له مرة آخري ليسكنها في الشباك.

بهذه النتيجة انفرد الوداد بصدارة جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 57 نقطة موسعاً الفارق بينه وبين الرجاء الوصيف الى تسع نقاط.

دخل الوداد الديربي بمعنويات مرتفعة بعدما فاز في الجولة الماضية على المغرب التطواني بنتيجة (4-2)، ولم يعرف الخسارة في آخر 12 لقاء بالبطولة الإحترافية، وبالتحديد منذ خسارته أمام اتحاد طنجة بنتيجة (3-2)، في الجولة الـ13، محققًا 4 تعادلات، و8 انتصارات.

وألتقى الرجاء والوداد في 129 مباراة بمسابقة الدوري المغربي، ويمتلك النسور الخضر الأفضلية بـ35 انتصار، مقابل 32 لصالح وداد الأمة، بينما سيطر التعادل على 62 لقاء.

وسجل فريق الرجاء 110 هدف في ديربيات البطولة المغربية، على الجهة المقابلة أحرز الوداد 101 هدف.

يذكر أن الوداد انتصر على الرجاء في مباراة الدور الأول بالدوري المغربي بهدفين دون مقابل أحرزهما، أيوب العملود في الدقيقة الخامسة، وأشرف داري في الدقيقة (16) من زمن الشوط الأول.

شاهد فيديو اهداف مباراة الرجاء والوداد في الدوري المغربي