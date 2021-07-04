تقرير | قبل سانشو..أغلى 5 صفقات أتمتها اندية الدوري الانجليزي من البوندسليجا

أتم مانشستر يونايتد صفقته المنتظرة والتي بحث عنها طويلاً بالتوقيع مع الجناح الإنجليزي جادون سانشو من بوروسيا دورتموند في صفقة تكلفت ما يقرب من 90 مليون يورو.

كان من الواضح حاجة اليونايتد لبعض الإضافات الجيدة لتكملة منظومة المدرب أولي جونار سولشاير، والتي تتطلع إلى المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الموسم القادم.

تسببت صفقة سانشو في كثير من الصخب وخصوصاً وأنها جاءت بعد الجدال الطويل الذي صاحب فكرة إقامة دوري السوبر الأوروبي بسبب العجز المالي الذي أصاب بعض الأندية، ولكن الأندية الإنجليزية كانت دائماً تستقطب صفقات كبيرة من الدوري الألماني تحديدا، وكان لنادي بوروسيا دورتموند سابقاً تعاوناً مع عدة أندية إنجليزية بالإضافة لأندية أخرى من البوندزليجا لنقل لاعبين كانوا هم الأغلى تاريخياً في تاريخ الميركاتو المشترك بينهما.

أصبحت صفقة سانشو بعد الإعلان تفاصيلها لوسائل الإعلان هي الأغلى تاريخياً ما بين أندية الدوري الالماني والدوري الانجليزي، بعد أن كان الرقم القياسي السابق من نصيب نادي تشيلسي.

وفي سياق هذا التقرير يستعرض معكم الخليج 365 قائمة أغلى 5 صفقات أتمتها اندية الدوري الانجليزي من البوندسليجا قبل سانشو.

1- كاي هافيرتز من باير ليفركوزن إلى تشيلسي

كلفت صفقة انتقال صانع الألعاب الألماني صاحب الـ21 عاماً من باير ليفركوزن إلى صفوف تشيلسي ما يقرب من 80 مليون يورو، ووصل اللاعب إلى ستامفورد بريدج بعد متابعته من جانب فرانك لامبارد بدقة.

كانت صفقة هافيرتز مُكلفة بالفعل وأثارت الكثير من الجدل، خصوصاً وأن اللاعب لم يقدم المأمول منه في الشهور الأولى مع أسود لندن، لكن بمرور الوقت ومع وصول توخيل أصبح اللاعب أكثر هدوءاً وقدرة على التألق، وفاز مع البلوز بلقب دوري أبطال أوروبا بتسجيل هدف الفوز على مانشستر سيتي في نهائي بورتو، قبل أن يصبح لاعباً رئيسياً ومؤثراً مع منتخب ألمانيا في يورو 2020.

2- كيفن دي بروينه من فولفسبورج إلى مانشستر سيتي

غادر لاعب الوسط البلجيكي كيفين دي بروينه إنجلترا في أغسطس 2012 بعدما فشل في حجز مكان له في فريق تشيلسي لينتقل إلى الدوري الالماني معاراً إلى فيردر بريمن ومنه انتقل بعقد دائم إلى صفوف فولفسبورج، ليقدم معه مستويات مُبهرة شهدت تتويجه بلقب كأس المانيا بعد منافسة قوية مع بايرن ميونخ.

تسبب مستواه مع فولفسبورج في إعادته إلى البريميرليج من جديد في عام 2015 عن طريق مانشستر سيتي.

وفي هذه المرة حيث دفع النادي السماوي 76 مليون يورو للحصول على خدماته، عاد البلجيكي ليصبح من أهم صناع الألعاب والنجوم الحاسمين في سماء الكرة الإنجليزية لسنوات متتالية وبمستوى مستقر ورائع ليظفر بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج عام 2021.

3 – كريستيان بوليسيتش من بوروسيا دورتموند إلى تشيلسي

عمل النجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش في ألمانيا مع فيق بوروسيا دورتموند ، وأظهر الجناح الأيمن الدولي موهبة واضحة واحتاج لبعض الوقت فقط كي يثبت أقدامه في الفريق الأصفر والأزرق حتى أصبح لاعباً أساسياً ومهماً تحت قيادة المدرب توماس توخيل.

قدم اللاعب السريع والمهاري قدرات خاصة مع دورتموند في البوندسليجا جعلت نادي تشيلسي يراهن عليه ويدفع مبلغاً يقترب من 64 مليون يورو لنقله إلى ملعب ستامفورد بريدج.

ونجح كريستيان بوليسيتش في إثبات نفسه بين الحين والآخر على الرغم من عدم مشاركته بشكلٍ أساسي دائم مع البلوز، حتى بعد وصول مدربه المفضل توماس توخيل لقيادة النادي الأزرق لخلافة فرانك لامبارد، ولكن كانت له لحظات مهمة مع بطل أوروبا الموسم الفائت منها هدفه البديع في ريال مدريد بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

4- بيير إيميريك أوباميانج من بوروسي دورتموند إلى آرسنال

أعاد النجم الجابوني أوباميانج إحياء مسيرته بعد رحيل وسط صمت تام وعدم اهتمام من ميلان، فتنقل في عدة إعارات لأندية فرنسية، قبل أن يظهر بأفضل شكل ممكن له مع سانت ايتيان.

انتقل سوبر أوبا بعدها إلى بوروسيا دورتموند، وعلى ملعب سيجنال إيدونا بارك تفجرت موهبة بيير إيميريك أوباميانج وأصبح ضمن أفضل المهاجمين في أوروبا لعدة سنوات.

ولم تتردد إدارة آرسنال الانجليزي في نقل أوباميانج من بين صفوف أسود الفيستفاليا في الميركاتو الصيفي عام 2018 رغم المبلغ الضخم الذي طُلب وقتها من إدارة بوروسيا دورتموند، ووصل إلى ما يقرب من 64 مليون يورو.

5- نابي كايتا من لايبزيج إلى ليفربول

احتاج لاعب الوسط الغيني نابي كايتا لبعض الوقت حتى يصبح اسماً معروفاً، وكان طريقه لذلك هو التطور في نادي سالزبورج النمساوي قبل الانتقال إلى لايزبيج في صيف عام 2016.

وفي لايبزيج بدأ نابي كايتا يحصل على الاهتمام ويلفت الأنظار له، حيث أظهر قدرته على اللعب كلاعب وسط متعدد الاستعمالات وقادر على تأدية المرحلتين الدفاعية والهجومية بنفس الجودة وبأداء رشيق.

انتقل نابي كيتا بسبب ذلك إلى ليفربول في عام 2018 مقابل 60 مليون يورو وبتوقعات كبيرة للغاية، لكنه على عكس النجوم السابقين القادمين من البوندزليجا قدم أقل من المتوقع لأسباب تتعلق بإصاباته وعدم جاهزيته البدنية وهذا ما أثر على استمراريته في الأداء.