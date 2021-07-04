لماذا لم يجدد ميسي عقده مع برشلونة حتى الآن؟

تكثف إدارة برشلونة بقيادة الرئيس جوان لابورتا من عملها على مدار الساعة للتوصل إلى اتفاق مناسب مع قائد منتخب الارجنتين ليونيل ميسي لتجديد عقده الذي انتهى مع النادي في 30 يونيو الماضي، مما يتركه من الناحية النظرية بلا نادٍ.

ويعاني الفريق الكتالوني من مشاكل وأزمات مالية لا تُحل، وأصبح اللعب المالي النظيف عقبة أخرى من الصعب التغلب عليها في الأيام الأخيرة، لكن هذه ليست المشكلة الوحيدة.

ويتعين على إدارة برشلونة خفض نفقات رواتب اللاعبين من أجل استيعاب ميسي في القائمة، حتى مع قيامه بتخفيض كبير من راتبه في العقد الذي وقعه في 2017.

وأوضحت صحيفة “ماركا” أن برشلونة يحتاج لتوفير 200 مليون يورو من الميزانية الحالية، إذا أراد الاحتفاظ بصاحب الست كرات ذهبية لمدة موسمين قادمين.

وفي سياق هذا التقرير، يستعرض معكم الخليج 365 أسباب عدم تجديد ميسي مع برشلونة حتى الآن، وبعد مرور 3 أيام على انتهاء تعاقده.

أزمة الضرائب

يُريد ميسي أن تكون العوائق الضريبية واضحة ومحددة تمامًا، حيث توجد بعض التغييرات المستمرة في القوانين، والتي قد تؤثر على ميسي.

لقد تم تأخير الكثير من المدفوعات مؤخرًا لصالح الضرائب، وإذا قام ليو بالتجديد مع برشلونة، فمن المحتمل أن يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية في غضون عامين، وعليه التقين من المبلغ الذي سيدفعه للحكومة الإسبانية.

من المحتمل أن يُمثل ذلك مشاكل فيما يتعلق بالسبب الذي يجب أن تدفع فيه الضرائب، سواء عندما يجمع أو يكسب أي أموال من راتبه داخل إسبانيا، ومن المحتمل أن يتم المطالبة بجزء آخر إذا غادر إسبانيا وذهب للولايات المتحدة.

أقساط عقد ميسي

من الواضح أن برشلونة يعاني من نقص في السيولة، وهذا هو السبب في أنهم يتحدثون إلى اللاعبين في محاولة لخفض نفقات رواتبهم.

وخلال هذه المحادثات عليهم أن يقرروا كيف سيقومون بسداد الدفعات والأقساط، وحتى الآن لم تكن هناك أي قرارات ملموسة من قبل الرئيس “خوان لابورتا”.

أزمة الأقساط لا تمثل عقد ميسي فقط بل الفريق ككل، فهناك أوقات “مُحددة” لتسديد رواتب قائمة النادي، والتي تعتبر الأضخم على مستوى العالم.

ولكي تعذر الرمز الأرجنتيني سوف تصدم حين تعرف أن إدارة البارسا تفاوض ميسي على عقد جديد، وهي في الأساس لم تسدد باقي قيمة عقده القديم حتى الآن، وقامت أكثر من مرة بتأجيل دفاعات الراتب حتى بعد انتهاء التعاقد بشكل رسمي.

ميسي يرغب في ضمانات

يريد ليونيل ميسي الحصول على ضمانات بأنه سيحصل على راتبه ودفعاته في المواعيد المستحقة، التي يتم الاتفاق عليها عندما يوقع، حتى في حالة حدوث موجة جديدة من جائحة فيرو كورونا، الذي من شأنه أن يؤدي إلى تأخير في تحصيل الراتب.

كما يريد ميسي الحصول على ضمانات بشأن المشروع الرياضي لبرشلونة، حيث لا يرغب في تضييع آخر عامين له في أوروبا بدون ألقاب كبرى في مسيرته.

وعلى الرغم من أنه أعلن ذلك صراحة أمام الكاميرات مؤخرًا، إلا أن ميسي يائسًا لرؤية برشلونة قادرًا على المنافسة مرة أخرى والسعي لتحقيق ألقاب كبيرة.

وفي محاولتها لتحسين تلك الصورة، قامت الإدارة بإجراء تعاقدات جميعها مجانية مع سيرخيو أجويرو وإريك جارسيا وممفيس ديباي.

تجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الحالي لا يوجد شيء مؤكد، ولا يزال هناك الكثير من الأشياء التي يجب تسويتها قبل التوقيع على أي شيء بين ميسي وبرشلونة، ولا ننسى ضغط إدارة باريس سان جيرمان على ليونيل ميسي بعقد تاريخي سيجعله الرياضي الأعلى أجرًا على مستوى الكوكب.