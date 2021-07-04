الجزائر تتجاوز تونس وتضرب موعدًا مع السعودية في نهائي كأس العرب للشباب

قطع منتخب الجزائر تذكرة العبور إلى المباراة النهائية بكأس العرب للشباب، بعدما انتصر على تونس بنتيجة (2-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي في مصر.

وسجل ثنائية المنتخب الجزائري أمام تونس اليوم، المهاجم محمد رفيق عمر في الدقيقتين (67) و(77) من زمن الشوط الثاني.

وتمكن منتخب السعودية من التأهل إلى المباراة النهائية بعدما تجاوز مستضيف البطولة “منتخب مصر” بنتيجة (3-2)، في المباراة التي أقيمت على نفس الملعب في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

وسيصطدم منتخب الجزائر بنظيره السعودي في نهائي كأس العرب للشباب يوم الثلاثاء المقبل 6 يوليو على ملعب القاهرة الدولي أو ملعب الدفاع الجوي.

وانطلقت صافرة بداية مباراة الجزائر وتونس في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، بإدارة من الحكم العراقي “زيد ثامر محمد”.

ونقل بث مباشر مباراة تونس والجزائر في نصف نهائي كأس العرب تحت 20 سنة، على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “مؤمن حسن”.

وبدأ منتخب تونس المباراة بالتشكيلة التالية: محمد مختار العيفاوي – كريم العابد – هاني بن صالح – محمود غربال – مالك مهري – عزيز عبيد – فراس المهدواني – فرج بن نجيمة – محمد الضاوي – صالح البرهومي – يوسف سنانة.

بينما دخل منتخب الجزائر بالتشكيل الآتي: نبيل وناس – عبد الرزاق مهرة – صالح بن إدريس – ريان دهليس – مهدي توانتي – عفاري شكال – ماسيل أجعودي – تيطراوي – يونس آيت عامر- بولبينة – عصام بوعون.

وفشل المنتخبان في التسجيل بالشوط الأول، قبل أن يفتتح محمد عمر التسجيل في الدقيقة (67) من زمن الشوط الثاني.

وجاء الهدف بعدما أبعد حارس مرمى منتخب تونس كرة عرضية من الجهة اليسرى، وصلت إلى عمر خارج منطقة الجزاء ليقابلها بتسديدة صاروخية استقرت داخل الشباك.

وفرض عمر نفسه نجمًا للمباراة بعدما استلم تمريرة من نعماني داخل منطقة الجزاء، وراوغ مدافع منتخب تونس بمهارة كبيرة قبل أن يسدد كرة أرضية في شباك العيفاوي، مسجلًا الهدف الثاني لمنتخب الجزائر في الدقيقة (77).

وحاول منتخب تونس العودة بالنتيجة في باقي الدقائق المتبقية من المباراة ولكنه وجد دفاعًا صلبًا من قبل المنتخب الجزائري، لتنتهي بفوز محاربو الصحراء بهدفين دون مقابل.

شاهد فيديو اهداف مباراة الجزائر وتونس في كأس العرب للشباب