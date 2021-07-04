منتخب إنجلترا يكتسح أوكرانيا ويعبر بقوة إلى نصف نهائي يورو 2020



اكتسح منتخب الأسود الثلاثة نظيره الأوكراني في العاصمة الإيطالية روما ويصعد إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".



تأهل المنتخب الإنجليزي إلى الدور نصف النهائي من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" عقب تغلبه القوي على نظيره الأوكراني بأربعة أهداف دون رد، السبت في إطار الدور ربع النهائي من البطولة.



أقيمت المباراة على ملعب الأوليمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.



وافتتح هاري كاين التسجيل لإنكلترا في الدقيقة الرابعة قبل أن يضيف هاري ماغواير الهدف الثاني في الدقيقة 46 ثم عاد كاين وأحرز الهدف الثالث في الدقيقة 50، وفي الدقيقة 63 أحرز جوردان هندرسون الهدف الرابع.



وضربت إنجلترا موعدا في دور الأربعة مع المنتخب الدنماركي، الذي كان قد تغلب على المنتخب التشيكي (2-1)، في وقت سابق أمس السبت.

