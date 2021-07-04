الامارات | الأهلي السعودي يسعى لضم المغربي أمرابط

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي السعودي يسعى لضم المغربي أمرابط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام سعودية أمس، أن النادي الأهلي السعودي مهتم بالتعاقد مع لاعب خط الوسط المغربي نورالدين أمرابط، مستغلاً نهاية عقده مع النصر في 30 يونيو الماضي. وذكرت صحيفة «المدينة» السعودية أن إدارة الأهلي اقتربت من التوقيع مع نورالدين أمرابط، في صفقة انتقال حر. ولم يتوصل النصر وأمرابط لاتفاق بشأن تجديد العقد بينهما، ما يعني أن صفقة انتقال اللاعب المغربي ستكون مجانية.

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