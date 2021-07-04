الامارات | فريق الشارقة لليد يوافق على انتقال علي الزين إلى برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الشارقة لليد يوافق على انتقال علي الزين إلى برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافقت إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي، على عرض نادي برشلونة الإسباني لضم لاعب فريق رجال كرة اليد المحترف المصري، علي الزين، للاحتراف في صفوف النادي الكتالوني، بداية من الموسم المقبل. وتعاقد الشارقة مع علي زين موسم 2018 قادماً من الدوري الفرنسي، ليسهم مع الملك الشرقاوي في تحقيق عديد البطولات المحلية وصلت لـ10 بطولات بالإضافة للسوبر الإماراتي البحريني لكرة اليد، وميداليتين برونزيتين في بطولة آسيا.

وقال عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الجماعية محمد عبيد الحصان، في تصريح صحافي: لاشك في أن علي الزين من اللاعبين الكبار، وهو مثال للاعب المحترف والملتزم، وقدم مجهودات كبيرة ساعدت الفريق في التتويج بعدد من البطولات.

وتابع: أتحنا الفرصة للاعب ليخوض تجربة جديدة في مشواره، واتفقنا على كل التفاصيل التي تضمن مصالح جميع الأطراف. ونحن سعداء بأن ينضم أحد لاعبي نادي الشارقة لواحد من أكبر الأندية العالمية في اللعبة. وأوضح أن النادي قام بتجهيز البديل فعلياً، مبيناً أنهم على مشارف الانتهاء من كل التفاصيل للإعلان بشكل رسمي عن اللاعب الذي سيحل محل الزين. وتمنى رئيس الألعاب الجماعية التوفيق للاعب في مشواره الجديد، واعداً أن الفريق سيدافع عن ألقابه، ويسعى لإضافة مزيد من الإنجازات لقلعة (الملك).

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