الامارات | استقبال الأبطال لمورينيو في روما

شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال الأبطال لمورينيو في روما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي المدرب البرتغالي الخبير جوزيه مورينيو استقبال الأبطال لدى وصوله إلى روما لتدريب نادي العاصمة الإيطالي أمس. واحتشد مئات من أنصار روما في أرجاء مطار تشامبينو حيث حطت الطائرة الخاصة التي أقلت البرتغالي، وقاموا بتحيته من وراء الفاصل الشائك من خلال رفع شعار النادي.

وكان مورينيو أعلن عن قرب توجهه إلى العاصمة الإيطالية، عندما نشر الموقع الرسمي للنادي شريط فيديو مقتضباً، قال فيه «يا أنصار روما، أنا على وشك حزم حقائبي، إلى اللقاء قريباً».

وقال اليساندرو ترومبيتي (18 عاماً) في تصريح صحافي: «سمعنا بأن لاعبين جدداً سينضمون إلى روما. لا شك في أن مورينيو سيجلب لاعبين جيدين، آمل أن نتمكن من المنافسة على اللقب المحلي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا». وبحسب الصحف الإيطالية، سيتعين على مورينيو الخضوع لحجر صحي على مدى خمسة أيام سيقضيها في المقر التدريبي لروما.

ويعود مورينيو إلى الدوري الإيطالي بعد تجربة رائعة مع إنتر قاده فيها الى إحراز ثلاثية نادرة (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا) عام 2010.

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